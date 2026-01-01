Implementá Reitti con instalación de un clic.
Plataforma de seguimiento de ubicación y línea de tiempo autoalojada que mantiene tu historial de movimientos privado como una alternativa a Google Timeline.
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Lo que podés crear con Reitti
Reitti es una aplicación de seguimiento de ubicación y línea de tiempo autoalojada que te ofrece una alternativa privada a Google Timeline. Importá tu historial existente desde exportaciones de Google Maps Timeline, archivos GPX y GeoJSON, o alimentá posiciones en vivo desde aplicaciones de teléfono como OwnTracks y GPSLogger para construir un registro continuo de dónde estuviste.
Reitti detecta automáticamente lugares y viajes importantes, luego los visualiza en un mapa interactivo con líneas de tiempo diarias y estadísticas de movimiento. Como todo funciona en tu propio servidor, tu historial de ubicación detallado nunca sale de tu infraestructura y nunca se utiliza para publicidad. Esta plantilla incluye una base de datos PostGIS para consultas geoespaciales, una caché de Redis y una caché de mosaicos de mapas integrada para que la pila completa funcione en conjunto desde el primer momento.
Funciones principales de Reitti
Importación multifuente
Importá el historial de exportaciones de la Línea de Tiempo de Google Maps, archivos GPX y GeoJSON, o transmití datos en vivo desde OwnTracks y GPSLogger.
Detección automática de ubicación
Reitti analiza tus puntos sin procesar para detectar lugares significativos y ubicaciones visitadas sin necesidad de etiquetado manual.
Ideas y perspectivas de viajes
Los desplazamientos se agrupan en viajes con distancias, duraciones y modos de transporte para que tu cronología se lea como un diario.
Línea de tiempo interactiva del mapa
Explorá cualquier día en un mapa interactivo con rutas, paradas y una línea de tiempo cronológica de tu actividad.
Privacidad autoalojada
Todos los datos de ubicación permanecen en tu propia base de datos PostGIS, nunca se comparten con Google ni se usan para publicidad.
¿Por qué ejecutar Reitti en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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