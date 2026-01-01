Implementá Shiori en un clic.
Administrador de marcadores autoalojado que archiva automáticamente páginas web sin conexión para que el contenido guardado permanezca accesible incluso si el original desaparece.
Elegí un plan VPS para Shiori
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shiori
Shiori es un gestor de marcadores autoalojado (self-hosted) escrito en Go y diseñado como una alternativa centrada en la privacidad a Pocket e Instapaper. Guarda páginas web como archivos sin conexión (offline) — así tus marcadores permanecen legibles incluso cuando las fuentes se desconectan, están detrás de muros de pago o desaparecen por completo. Con más de 9.000 estrellas en GitHub, se ha convertido en una opción preferida para investigadores, desarrolladores y lectores preocupados por la privacidad que construyen bases de conocimiento personales.
Alojar Shiori en tu propio VPS mantiene las listas de lectura y el contenido archivado completamente privados, sin seguimiento de terceros ni recolección de datos. A diferencia de los servicios en la nube de nivel gratuito que imponen límites de almacenamiento y retención, el alojamiento en VPS te brinda capacidad ilimitada y control total sobre tu archivo.
Funciones principales de Shiori
Archivo de páginas sin conexión
Guarda una copia local de cada página marcada como favorita para que el contenido siga siendo legible incluso si la URL original deja de estar disponible o queda detrás de un muro de pago.
Búsqueda de texto completo
Busca en todos los marcadores y en el contenido de las páginas archivadas, lo que permite encontrar rápidamente información específica entre miles de páginas guardadas.
Extensiones del navegador
Guardado de marcadores con un solo clic desde Chrome y Firefox sin salir de la página actual, con el archivo creado automáticamente en segundo plano.
Importación de bolsillo
Migra las bibliotecas de Pocket existentes en formato de Marcadores de Netscape, conservando las etiquetas y haciendo que la transición al archivo autoalojado sea fluida.
API REST y CLI
Una API REST completa y una interfaz de línea de comandos permiten la integración con scripts de automatización y herramientas personalizadas más allá de la interfaz web.
¿Por qué ejecutar Shiori en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.