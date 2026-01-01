LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para equipos. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para asignación, priorización, seguimiento de SLA, respuestas predefinidas y encuestas de satisfacción del cliente.

Alojar LibreDesk por cuenta propia le da a tu equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos de los clientes, sin tarifas por agente o por ticket. Vos controlás la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando tus bandejas de entrada de correo electrónico y widgets de chat directamente sin enrutar datos a través de una plataforma SaaS de terceros.