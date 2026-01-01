Implementá LibreDesk con instalación en un clic.
Plataforma de atención al cliente omnicanal de código abierto con gestión de tickets, chat en vivo, bandejas de entrada de correo electrónico y gestión de SLA.
Elegí un plan VPS para LibreDesk
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LibreDesk
LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para equipos. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para asignación, priorización, seguimiento de SLA, respuestas predefinidas y encuestas de satisfacción del cliente.
Alojar LibreDesk por cuenta propia le da a tu equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos de los clientes, sin tarifas por agente o por ticket. Vos controlás la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando tus bandejas de entrada de correo electrónico y widgets de chat directamente sin enrutar datos a través de una plataforma SaaS de terceros.
Funciones principales de LibreDesk
Bandejas de entrada omnicanales
Gestioná correos electrónicos, chat en vivo y conversaciones basadas en API desde una bandeja de entrada unificada para que los agentes nunca tengan que cambiar de pestaña para responder.
Gestión de SLA
Definí objetivos de tiempo de respuesta y resolución por bandeja de entrada y recibí alertas automáticas antes de que se incumplan los plazos.
Reglas de automatización
Activar la asignación automática, el etiquetado, los cambios de prioridad y las respuestas basado en las condiciones de la conversación y la disponibilidad del agente.
Respuestas predefinidas
Guardar y buscar plantillas de respuesta reutilizables para que los agentes respondan de forma consistente a preguntas comunes en segundos.
Encuestas CSAT
Envía encuestas de satisfacción post-resolución automáticamente y hace un seguimiento de las puntuaciones por agente, equipo y bandeja de entrada a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar LibreDesk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad