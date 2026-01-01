Implementá Fenrus con instalación en un clic.
Página de inicio personal y panel de control para un acceso rápido a tus aplicaciones, sitios y servicios con widgets de aplicaciones inteligentes y motores de búsqueda personalizados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Fenrus
Fenrus es un panel personal autoalojado que reemplaza la página de nueva pestaña de tu navegador con una página de inicio totalmente personalizable. Organiza enlaces y aplicaciones en grupos, usa widgets de aplicaciones inteligentes que extraen datos en vivo de servicios como Sonarr, Radarr y Jellyfin, y configura múltiples motores de búsqueda con atajos de teclado. Todas tus aplicaciones personales y sitios visitados con frecuencia están disponibles de un vistazo desde una única página privada.
Debido a que Fenrus se ejecuta completamente en tu propio VPS, ninguna de las URL de tus aplicaciones, patrones de uso o servicios configurados se comparte con servicios de paneles de terceros. Los datos se almacenan en un archivo LiteDB liviano, lo que significa que no hay una base de datos externa que administrar — la configuración lleva segundos y toda la configuración está contenida en un solo volumen.
Funciones principales de Fenrus
Widgets de aplicaciones inteligentes
Conectá servicios como Sonarr, Radarr, Jellyfin y otros para mostrar el estado en vivo, recuentos y datos de actividad directamente en los mosaicos de tu panel.
Motores de búsqueda personalizados
Agregá cualquier motor de búsqueda con un patrón de URL y un atajo de teclado, luego alterná entre Google, DuckDuckGo o tu propia instancia de Searx con una sola pulsación de tecla.
Grupos de apps organizados
Organizá enlaces y aplicaciones en grupos con nombre para mantener las aplicaciones de trabajo, los servicios multimedia, la domótica y los sitios personales claramente separados.
Soporte multiusuario
Cada usuario tiene una configuración de panel independiente, para que todos en el hogar o equipo puedan mantener su propio diseño y lista de aplicaciones.
Favicons automáticos
Fenrus obtiene automáticamente los favicons para los enlaces que no tienen un ícono personalizado configurado, manteniendo tu panel visualmente ordenado sin trabajo manual.
Sin Base de Datos Externa
Toda la configuración se almacena en un único archivo LiteDB — no se necesita PostgreSQL ni MySQL, lo que hace que las copias de seguridad y las migraciones sean una simple copia de archivo.
¿Por qué ejecutar Fenrus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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