Implementá Pocket ID con instalación en un clic.
Proveedor OIDC solo con Passkey que agrega inicio de sesión único sin contraseña a todas tus aplicaciones autoalojadas.
Elegí un plan VPS para Pocket ID
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pocket ID
Pocket ID es un proveedor de identidad OIDC liviano y de código abierto con una diferencia fundamental: solo admite passkeys para la autenticación, sin ningún tipo de inicio de sesión con contraseña. Los usuarios registran una passkey una vez —usando su teléfono, llave de hardware o datos biométricos— y a partir de ese momento se autentican en cualquier aplicación conectada con un solo gesto.
Autoalojar Pocket ID en tu VPS te brinda una capa de inicio de sesión único en todos tus servicios autoalojados sin necesidad de ejecutar una plataforma de identidad pesada. Un solo contenedor con almacenamiento SQLite integrado significa que no hay nada que mantener: conectá tus aplicaciones como clientes OIDC y eliminá las contraseñas de toda tu pila autoalojada.
Funciones principales de Pocket ID
Autenticación solo con clave de acceso
La autenticación se realiza exclusivamente a través de claves de acceso WebAuthn — sin contraseñas que gestionar, filtrar o restablecer en ninguna aplicación conectada.
Proveedor OIDC
Funciona como un proveedor de OpenID Connect que cumple con los estándares para que cualquier aplicación que admita OIDC pueda delegar la autenticación a Pocket ID.
Portal de autoservicio del usuario
Los usuarios gestionan sus propias claves de acceso, sesiones activas y aplicaciones autorizadas a través de un panel de autoservicio claro.
Integración LDAP
Conectate a un LDAP o Active Directory existente para importar usuarios en lugar de gestionar cuentas manualmente en Pocket ID.
Registro de auditoría
Registrá cada inicio de sesión, registro de passkey y evento de autorización de cliente con un registro de auditoría integrado y con capacidad de búsqueda.
¿Por qué ejecutar Pocket ID en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.