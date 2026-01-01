Implementá Beszel Agent con instalación en un clic.
Agente de monitoreo liviano que recopila métricas de servidores y contenedores para tu hub de Beszel.
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Lo que podés crear con Beszel Agent
El Agente Beszel es el componente de recolección de datos de la plataforma de monitoreo Beszel. Instalado en cada servidor que quieras observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red, junto con estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y alertas.
El agente es deliberadamente mínimo — consume recursos insignificantes mientras brinda una visibilidad completa de la salud del sistema. La comunicación con el hub está asegurada mediante autenticación por token, y el acceso al socket de Docker le da una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.
Funciones principales de Beszel Agent
Métricas del sistema en tiempo real
Monitorea continuamente el uso de CPU, memoria, disco y red para que tu hub Beszel siempre tenga una imagen actualizada del estado del servidor.
Monitoreo a nivel de contenedor
Lee del socket de Docker para informar el consumo de recursos por contenedor, ayudándote a identificar qué cargas de trabajo están generando la carga.
Huella de recursos mínima
Diseñado para funcionar silenciosamente en segundo plano sin un impacto medible en el rendimiento de la aplicación o en los recursos del sistema disponibles.
Comunicación segura de Hub
Las conexiones autenticadas por token al hub de Beszel evitan la ingesta no autorizada de métricas y mantienen tus datos de monitoreo privados.
¿Por qué ejecutar Beszel Agent en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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