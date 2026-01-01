El Agente Beszel es el componente de recolección de datos de la plataforma de monitoreo Beszel. Instalado en cada servidor que quieras observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red, junto con estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y alertas.

El agente es deliberadamente mínimo — consume recursos insignificantes mientras brinda una visibilidad completa de la salud del sistema. La comunicación con el hub está asegurada mediante autenticación por token, y el acceso al socket de Docker le da una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.