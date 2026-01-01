Invidious es una interfaz alternativa de código abierto para YouTube que respeta la privacidad y permite a los espectadores ver videos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz web obtiene los datos de video a través de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la dirección IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesión; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.

Alojar Invidious en tu VPS te brinda una experiencia personal de visualización de YouTube sin anuncios, además de la capacidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, listas de reproducción e historial de visualización residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y los feeds RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.