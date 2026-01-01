Implementá Invidious con instalación de un solo clic.
Interfaz alternativa para YouTube que respeta la privacidad — mirá videos sin anuncios, seguimiento ni una cuenta de Google.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Invidious
Invidious es una interfaz alternativa de código abierto para YouTube que respeta la privacidad y permite a los espectadores ver videos, explorar canales y seguir suscripciones sin exponerse al seguimiento, la publicidad o los requisitos de cuenta de YouTube. La interfaz web obtiene los datos de video a través de un proxy del lado del servidor, por lo que YouTube nunca ve la dirección IP del espectador, la huella digital del navegador o las cookies de sesión; solo la IP de la instancia de Invidious aparece en los registros de YouTube.
Alojar Invidious en tu VPS te brinda una experiencia personal de visualización de YouTube sin anuncios, además de la capacidad de compartir con amigos y familiares. Las suscripciones, listas de reproducción e historial de visualización residen en una base de datos privada de PostgreSQL en tu servidor en lugar de en tu cuenta de Google, y los feeds RSS te permiten seguir canales sin tener que abrir youtube.com.
Funciones principales de Invidious
Sin seguimiento ni anuncios
Los videos se procesan a través de tu servidor, así YouTube nunca ve las direcciones IP de los espectadores, las huellas digitales de los navegadores ni los datos de comportamiento, y no hay anuncios pre-roll ni mid-roll.
No necesitás una cuenta de Google
Ver videos, suscribirse a canales, crear listas de reproducción y seguir el historial de reproducciones sin iniciar sesión en una cuenta de Google ni aceptar los términos de YouTube.
Suscripciones y fuentes
Suscribite a canales de YouTube a través de una cuenta local en tu instancia de Invidious, con feeds RSS opcionales para seguir canales en cualquier lector de feeds.
Calidad y elección de códec
Elegí la calidad de video, el códec (VP9, AV1, H.264) y el idioma del audio manualmente en lugar de dejar que la calidad automática de YouTube decida por vos.
Modo oscuro y temas
Múltiples temas incorporados, incluyendo un modo oscuro limpio, además de una interfaz de usuario pulcra y minimalista sin el motor de recomendaciones de YouTube ni el desorden de la barra lateral.
API JSON para herramientas
La API REST integral expone datos de video, información del canal y resultados de búsqueda para que herramientas externas puedan integrarse sin hacer scraping de HTML.
¿Por qué ejecutar Invidious en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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