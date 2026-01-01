Implementá Sun-Panel con instalación en un clic.
Panel de navegación personalizable para servidores y NAS, con una página de inicio limpia y un lanzador de aplicaciones para quienes autoalojan.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Sun-Panel
Sun-Panel es una página de inicio y panel de navegación ligero y autoalojado, diseñado para servidores y dispositivos NAS. Te ofrece un único dashboard bellamente organizado desde donde podés iniciar todos tus servicios autoalojados y monitorear el estado del sistema de un vistazo. Diseñado pensando en la simplicidad, Sun-Panel no requiere una base de datos externa; funciona completamente con SQLite.
Con soporte para aislamiento multi-cuenta, íconos personalizados de la biblioteca Iconify, mini ventanas en la página y CSS y JavaScript totalmente personalizables, Sun-Panel te permite crear una página de inicio que se adapte a tu flujo de trabajo. Desplegalo en tu VPS y disfrutá de una página de inicio de navegador personal, sin anuncios y que controlás por completo.
Funciones principales de Sun-Panel
Soporte de múltiples cuentas
Creá cuentas aisladas para diferentes usuarios, cada una con su propio diseño de panel y accesos directos a aplicaciones.
Sin base de datos externa
Funciona completamente con SQLite integrado, lo que simplifica la implementación al no requerir un servicio de base de datos adicional.
Biblioteca de íconos completa
Aprovechá la biblioteca de íconos de Iconify para personalizar libremente los atajos de tus apps, compatible con miles de conjuntos de íconos.
Monitoreo del Estado del Sistema
Monitoreá el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real directamente en tu panel para controlar la salud del servidor.
JS y CSS personalizados
Inyectá tu propio JavaScript y CSS para personalizar completamente el aspecto y el comportamiento de tu página de inicio.
Mini Ventanas en la página
Abrí servicios compatibles en mini ventanas flotantes sin salir de tu panel de control para un flujo de trabajo sin interrupciones.
¿Por qué ejecutar Sun-Panel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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