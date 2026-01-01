Sun-Panel es una página de inicio y panel de navegación ligero y autoalojado, diseñado para servidores y dispositivos NAS. Te ofrece un único dashboard bellamente organizado desde donde podés iniciar todos tus servicios autoalojados y monitorear el estado del sistema de un vistazo. Diseñado pensando en la simplicidad, Sun-Panel no requiere una base de datos externa; funciona completamente con SQLite.

Con soporte para aislamiento multi-cuenta, íconos personalizados de la biblioteca Iconify, mini ventanas en la página y CSS y JavaScript totalmente personalizables, Sun-Panel te permite crear una página de inicio que se adapte a tu flujo de trabajo. Desplegalo en tu VPS y disfrutá de una página de inicio de navegador personal, sin anuncios y que controlás por completo.