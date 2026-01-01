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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Sun-Panel

Sun-Panel es una página de inicio y panel de navegación ligero y autoalojado, diseñado para servidores y dispositivos NAS. Te ofrece un único dashboard bellamente organizado desde donde podés iniciar todos tus servicios autoalojados y monitorear el estado del sistema de un vistazo. Diseñado pensando en la simplicidad, Sun-Panel no requiere una base de datos externa; funciona completamente con SQLite.

Con soporte para aislamiento multi-cuenta, íconos personalizados de la biblioteca Iconify, mini ventanas en la página y CSS y JavaScript totalmente personalizables, Sun-Panel te permite crear una página de inicio que se adapte a tu flujo de trabajo. Desplegalo en tu VPS y disfrutá de una página de inicio de navegador personal, sin anuncios y que controlás por completo.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Sun-Panel

Soporte de múltiples cuentas

Creá cuentas aisladas para diferentes usuarios, cada una con su propio diseño de panel y accesos directos a aplicaciones.

Sin base de datos externa

Funciona completamente con SQLite integrado, lo que simplifica la implementación al no requerir un servicio de base de datos adicional.

Biblioteca de íconos completa

Aprovechá la biblioteca de íconos de Iconify para personalizar libremente los atajos de tus apps, compatible con miles de conjuntos de íconos.

Monitoreo del Estado del Sistema

Monitoreá el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real directamente en tu panel para controlar la salud del servidor.

JS y CSS personalizados

Inyectá tu propio JavaScript y CSS para personalizar completamente el aspecto y el comportamiento de tu página de inicio.

Mini Ventanas en la página

Abrí servicios compatibles en mini ventanas flotantes sin salir de tu panel de control para un flujo de trabajo sin interrupciones.

¿Por qué ejecutar Sun-Panel en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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