Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que brinda a los equipos visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura rastros detallados de cada llamada a LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita depurar fallas, medir la latencia y comprender los costos en toda su pipeline de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDKs directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente todos los frameworks de IA y proveedores de modelos.

Alojar Langfuse por cuenta propia mantiene todos los datos de tu aplicación —prompts, entradas del modelo, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que vos controlás. Eso es importante cuando tus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de tu entorno.