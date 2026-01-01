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Velocidad de red de 1 Gbps
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Lo que podés crear con Langfuse

Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que brinda a los equipos visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura rastros detallados de cada llamada a LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita depurar fallas, medir la latencia y comprender los costos en toda su pipeline de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDKs directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente todos los frameworks de IA y proveedores de modelos.

Alojar Langfuse por cuenta propia mantiene todos los datos de tu aplicación —prompts, entradas del modelo, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que vos controlás. Eso es importante cuando tus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de tu entorno.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Langfuse

Rastreo Distribuido

Capturá el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, uso de herramientas, recuperación y paso del agente para identificar fallas y cuellos de botella de latencia.

Gestión de Prompts

Versioná y colaborá en prompts en un solo lugar, con caché del lado del servidor para minimizar la latencia del modelo en todas las implementaciones.

Pipelines de Evaluación

Calificá las respuestas usando un LLM como juez, la retroalimentación de los usuarios o el etiquetado manual para medir y mejorar sistemáticamente la calidad de la salida.

Gestión de Conjuntos de Datos

Crear conjuntos de pruebas y benchmarks a partir de trazas de producción para validar cambios antes de desplegar prompts o modelos actualizados.

Laboratorio de LLM

Testeá y compará de forma interactiva configuraciones de prompts contra cualquier modelo compatible sin tocar el código de la aplicación.

Framework Integraciones

Integraciones nativas con LangChain, LlamaIndex, Haystack, y más de 100 LLMs a través de LiteLLM para instrumentación de fácil integración.

¿Por qué ejecutar Langfuse en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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