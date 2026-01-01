Implementá Langfuse en un clic.
Plataforma de ingeniería de LLM open-source para rastrear, evaluar y mejorar aplicaciones de IA en producción.
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Lo que podés crear con Langfuse
Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que brinda a los equipos visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura rastros detallados de cada llamada a LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita depurar fallas, medir la latencia y comprender los costos en toda su pipeline de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDKs directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente todos los frameworks de IA y proveedores de modelos.
Alojar Langfuse por cuenta propia mantiene todos los datos de tu aplicación —prompts, entradas del modelo, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que vos controlás. Eso es importante cuando tus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de tu entorno.
Funciones principales de Langfuse
Rastreo Distribuido
Capturá el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, uso de herramientas, recuperación y paso del agente para identificar fallas y cuellos de botella de latencia.
Gestión de Prompts
Versioná y colaborá en prompts en un solo lugar, con caché del lado del servidor para minimizar la latencia del modelo en todas las implementaciones.
Pipelines de Evaluación
Calificá las respuestas usando un LLM como juez, la retroalimentación de los usuarios o el etiquetado manual para medir y mejorar sistemáticamente la calidad de la salida.
Gestión de Conjuntos de Datos
Crear conjuntos de pruebas y benchmarks a partir de trazas de producción para validar cambios antes de desplegar prompts o modelos actualizados.
Laboratorio de LLM
Testeá y compará de forma interactiva configuraciones de prompts contra cualquier modelo compatible sin tocar el código de la aplicación.
Framework Integraciones
Integraciones nativas con LangChain, LlamaIndex, Haystack, y más de 100 LLMs a través de LiteLLM para instrumentación de fácil integración.
¿Por qué ejecutar Langfuse en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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