Implementá GoatCounter con instalación en un clic.
Análisis web liviano y centrado en la privacidad que muestra las vistas de página e información sobre los visitantes sin rastrear datos personales ni usar cookies.
Elegí un plan VPS para GoatCounter
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GoatCounter
GoatCounter es una plataforma de análisis web simple y de código abierto diseñada para desarrolladores que desean datos significativos de visitas a páginas sin el costo de privacidad de las cookies de seguimiento o la recopilación de datos personales. Cuenta las visitas a páginas, los referentes, los navegadores, los países y los tamaños de pantalla, nada más. No se requieren banners de consentimiento.
A diferencia de las plataformas de análisis pesadas que requieren múltiples servicios, GoatCounter se ejecuta como un único contenedor con una base de datos SQLite incorporada. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene todos los datos de los visitantes bajo tu control, completamente aislados de las redes de análisis de terceros.
Funciones principales de GoatCounter
No necesitás cookies
Registra las visitas a la página sin cookies ni identificadores persistentes, por lo que no se necesita un banner de consentimiento según el RGPD o el PECR.
Contenedor único liviano
Se ejecuta como un único binario de Go con una base de datos SQLite incorporada — sin un servicio de base de datos separado ni infraestructura compleja.
Seguimiento de referente y fuente
Muestra qué sitios, motores de búsqueda y campañas generan tráfico a tus páginas sin exponer la identidad de los visitantes.
Opción de estadísticas públicas
Opcionalmente, hacé que tu panel de análisis sea visible públicamente para que los lectores puedan ver las estadísticas del sitio sin necesidad de tener una cuenta.
Script de seguimiento y API
Incrustá un pequeño fragmento de JavaScript o usá la API REST para contar las visitas a la página desde cualquier sitio, SPA o servicio de backend.
¿Por qué ejecutar GoatCounter en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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