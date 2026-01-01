Implementá MistServer en un clic.
Kit de herramientas multimedia de código abierto y con todas las funciones para desarrollar y ofrecer aplicaciones estables de streaming por internet a gran escala.
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Lo que podés crear con MistServer
MistServer es un kit de herramientas de medios de transmisión de código abierto y con todas las funciones, diseñado para construir aplicaciones de transmisión por internet. Soporta una amplia gama de protocolos de entrada y salida — incluyendo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP — lo que te permite ingerir, procesar y entregar contenido multimedia a cualquier reproductor o dispositivo. Una interfaz de usuario web (UI) integrada en el puerto 4242 proporciona una configuración completa del servidor, gestión de transmisiones y monitoreo en tiempo real sin herramientas adicionales.
Diseñado para desarrolladores que crean aplicaciones de transmisión over-the-top (OTT), MistServer es liviano, modular y de uso gratuito para cualquier propósito, incluido el comercial. El autoalojamiento en tu VPS te da control total sobre tu infraestructura de streaming sin tarifas por espectador ni dependencias de terceros.
Funciones principales de MistServer
Compatibilidad multi-protocolo
Ingerir y entregar transmisiones a través de RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP desde un único servidor sin configuración de plugins.
Configuración basada en la web
Configurá streams, gestioná entradas y monitoreá el rendimiento del servidor desde la interfaz web integrada sin acceso por línea de comandos.
Transmisión de baja latencia
Las opciones de salida SRT y WebRTC permiten la transmisión con latencia de subsegundo para eventos en vivo y aplicaciones interactivas.
Aplicación OTT Lista
Diseñado para desarrolladores que construyen plataformas de streaming OTT, MistServer se encarga de la capa de entrega de medios para que puedas concentrarte en tu aplicación.
Arquitectura Modular
Elimine los binarios de protocolo no utilizados para reducir la huella del servidor, manteniendo solo los protocolos de streaming que su aplicación requiere.
¿Por qué ejecutar MistServer en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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