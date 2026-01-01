Implementá Shelfmark en un clic.
Plataforma de búsqueda de libros y audiolibros autohospedada que encuentra y descarga títulos de múltiples fuentes a tu biblioteca.
Elegí un plan VPS para Shelfmark
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shelfmark
Shelfmark es una aplicación web autoalojada que busca libros y audiolibros en múltiples fuentes simultáneamente —incluyendo catálogos web, indexadores de torrents, Usenet y canales IRC— y entrega los resultados a tu gestor de biblioteca local. Admite acceso multiusuario con un sistema de solicitudes integrado, para que los miembros del hogar puedan buscar y enviar solicitudes de descarga sin necesidad de cuentas separadas en cada integración.
Shelfmark se integra con Calibre, Calibre-Web, Grimmory y Audiobookshelf para añadir títulos descargados directamente a tu biblioteca existente. Toda la configuración y el historial se almacenan en una única base de datos SQLite dentro del directorio de configuración —no se requiere ningún servicio de base de datos externo.
Funciones principales de Shelfmark
Búsqueda de libros multifuente
Buscá catálogos web, indexadores de torrents, Usenet y canales de IRC simultáneamente y compará los resultados desde una única interfaz.
Integración del Gestor de Librerías
Conectate a Calibre, Calibre-Web, Grimmory o Audiobookshelf para enrutar los libros descargados directamente a tu biblioteca existente.
Sistema de Solicitudes Multiusuario
Los miembros del hogar pueden navegar por los resultados de búsqueda y enviar solicitudes de descarga a través de sus propias cuentas sin acceso directo a los clientes de descarga.
Autenticación Flexible
Elegí entre sin autenticación, cuentas de usuario integradas, encabezados de proxy inverso u OIDC para que coincida con tus requisitos de seguridad de red.
Implementación autónoma
SQLite almacena toda la configuración y el historial dentro del volumen de configuración — no se necesita ningún servicio de base de datos externo para ejecutar Shelfmark.
¿Por qué ejecutar Shelfmark en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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