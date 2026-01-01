OpenVPN Access Server es la solución VPN de nivel comercial basada en el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Suma una potente interfaz de administración web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para que el deploy de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Incluye dos conexiones simultáneas gratis por defecto, con licencias disponibles para equipos más grandes.

Alojar Access Server en tu propio VPS te da una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y sin infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la opción ideal para empresas con requisitos estrictos de seguridad o cumplimiento.