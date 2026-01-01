Implementá OpenVPN Access Server en 1 clic.
Servidor VPN SSL de nivel empresarial con una consola de administración web, portal de cliente de autoservicio y soporte para todas las plataformas principales.
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Lo que podés crear con OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server es la solución VPN de nivel comercial basada en el protocolo OpenVPN de código abierto y de eficacia probada. Suma una potente interfaz de administración web, configuración automática de clientes y autenticación multifactor para que el deploy de una VPN segura sea accesible para cualquier organización. Incluye dos conexiones simultáneas gratis por defecto, con licencias disponibles para equipos más grandes.
Alojar Access Server en tu propio VPS te da una dirección IP estática dedicada, control total sobre las claves de cifrado y las políticas de acceso, y sin infraestructura compartida con otras organizaciones. A diferencia de los servicios VPN alojados, tu tráfico nunca pasa por un tercero, lo que lo convierte en la opción ideal para empresas con requisitos estrictos de seguridad o cumplimiento.
Funciones principales de OpenVPN Access Server
Consola Web Admin
Configure usuarios, autenticación, redes y configuraciones avanzadas de VPN a través de una interfaz completa basada en navegador sin tocar la línea de comandos.
Descargas de clientes con un clic
El portal de clientes de autoservicio permite a los usuarios descargar clientes VPN preconfigurados para Windows, macOS, Linux, iOS y Android con un solo clic.
Autenticación Flexible
Soporta cuentas locales, LDAP, RADIUS, SAML y PAM para que Access Server se integre con tu infraestructura de identidad existente sin duplicar la gestión de usuarios.
Control de Acceso Granular
Las políticas de red por usuario y por grupo te permiten restringir qué recursos puede alcanzar cada usuario, aplicando el acceso con privilegios mínimos en toda tu red.
Tunelización dividida
Enrutá solo tráfico específico a través de la VPN mientras permitís que otro tráfico use la conexión local directamente, equilibrando la seguridad con el rendimiento para los trabajadores remotos.
¿Por qué ejecutar OpenVPN Access Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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