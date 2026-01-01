Tududi es una aplicación de productividad autoalojada para gestionar tareas, proyectos, áreas y notas en una estructura jerárquica limpia. Va más allá de las listas de pendientes básicas con un motor completo de tareas recurrentes, sincronización CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integración con Telegram para la creación de tareas y resúmenes diarios, y OIDC/SSO opcional para implementaciones en equipo. La interfaz es compatible con 24 idiomas y modos claro/oscuro.

Alojar Tududi por tu cuenta mantiene tus datos de tareas completamente en tu propio servidor: sin suscripciones, sin minería de datos y sin acceso de terceros a tus proyectos y notas. Como funciona con SQLite, no hay un servicio de base de datos separado que gestionar: un contenedor, dos volúmenes, y tu herramienta de productividad está funcionando detrás de HTTPS.