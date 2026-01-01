Implementá Tududi en un clic.
Gestor de tareas y proyectos autohospedado con sincronización CalDAV, tareas recurrentes y autenticación OIDC.
Elegí un plan VPS para Tududi
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tududi
Tududi es una aplicación de productividad autoalojada para gestionar tareas, proyectos, áreas y notas en una estructura jerárquica limpia. Va más allá de las listas de pendientes básicas con un motor completo de tareas recurrentes, sincronización CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integración con Telegram para la creación de tareas y resúmenes diarios, y OIDC/SSO opcional para implementaciones en equipo. La interfaz es compatible con 24 idiomas y modos claro/oscuro.
Alojar Tududi por tu cuenta mantiene tus datos de tareas completamente en tu propio servidor: sin suscripciones, sin minería de datos y sin acceso de terceros a tus proyectos y notas. Como funciona con SQLite, no hay un servicio de base de datos separado que gestionar: un contenedor, dos volúmenes, y tu herramienta de productividad está funcionando detrás de HTTPS.
Funciones principales de Tududi
Jerarquía de proyectos y áreas
Organizá tareas dentro de proyectos, agrupá proyectos en áreas y hacé un seguimiento del progreso de las subtareas — todo en una única interfaz limpia.
Sincronización CalDAV
Sincronizá las tareas bidireccionalmente con cualquier cliente compatible con CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird y más.
Motor de tareas periódicas
Programar tareas para que se repitan con patrones diarios, semanales, mensuales o personalizados, con generación automática de instancias futuras.
Integración con Telegram
Creá tareas y recibí resúmenes diarios a través de un bot de Telegram sin abrir la interfaz web.
Compatibilidad con OIDC y SSO
Autenticarse a través de Google, Okta, Keycloak, Azure AD, o cualquier proveedor de OpenID Connect para implementaciones en equipo.
¿Por qué ejecutar Tududi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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