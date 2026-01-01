Implementá Flarum con instalación en un clic.
Software de foro de código abierto moderno y elegante para construir comunidades en línea comprometidas y prósperas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Flarum
Flarum es una plataforma de foros de próxima generación que reinventa la discusión en línea para la web moderna. Construida con un enfoque mobile-first (prioridad móvil), ofrece una experiencia elegante, rápida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foros tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y sin distracciones.
Alojar Flarum en tu propio VPS te da control total sobre los datos de tu comunidad, sin tarifas por usuario y la libertad de instalar cualquiera de las más de 200 extensiones de la comunidad. Con MySQL gestionando el almacenamiento de datos y más de 41 paquetes de traducción disponibles, Flarum se adapta desde grupos de aficionados de nicho hasta grandes comunidades profesionales.
Funciones principales de Flarum
Diseño Mobile-First
Interfaz adaptable diseñada desde cero para dispositivos móviles, brindando una experiencia fluida en cualquier tamaño de pantalla.
Rico Ecosistema de Extensiones
Más de 200 extensiones de la comunidad te permiten agregar inicio de sesión social, suscripciones, encuestas y más sin tocar el código central.
Actualizaciones en tiempo real
Las discusiones se actualizan en vivo sin necesidad de recargar la página, manteniendo las conversaciones rápidas y atrapantes para comunidades activas.
Organización por etiquetas
Un sistema de tags flexible te permite categorizar discusiones y que los usuarios sigan solo los temas que les interesan.
Moderación Poderosa
Las herramientas integradas de denuncia, suspensión y gestión de usuarios les dan a los moderadores un control minucioso sobre la salud de la comunidad.
¿Por qué ejecutar Flarum en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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