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4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
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4 núcleos de CPU
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KVM 8
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ARS48.299/mes
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8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Flarum

Flarum es una plataforma de foros de próxima generación que reinventa la discusión en línea para la web moderna. Construida con un enfoque mobile-first (prioridad móvil), ofrece una experiencia elegante, rápida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foros tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y sin distracciones.

Alojar Flarum en tu propio VPS te da control total sobre los datos de tu comunidad, sin tarifas por usuario y la libertad de instalar cualquiera de las más de 200 extensiones de la comunidad. Con MySQL gestionando el almacenamiento de datos y más de 41 paquetes de traducción disponibles, Flarum se adapta desde grupos de aficionados de nicho hasta grandes comunidades profesionales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Flarum

Diseño Mobile-First

Interfaz adaptable diseñada desde cero para dispositivos móviles, brindando una experiencia fluida en cualquier tamaño de pantalla.

Rico Ecosistema de Extensiones

Más de 200 extensiones de la comunidad te permiten agregar inicio de sesión social, suscripciones, encuestas y más sin tocar el código central.

Actualizaciones en tiempo real

Las discusiones se actualizan en vivo sin necesidad de recargar la página, manteniendo las conversaciones rápidas y atrapantes para comunidades activas.

Organización por etiquetas

Un sistema de tags flexible te permite categorizar discusiones y que los usuarios sigan solo los temas que les interesan.

Moderación Poderosa

Las herramientas integradas de denuncia, suspensión y gestión de usuarios les dan a los moderadores un control minucioso sobre la salud de la comunidad.

¿Por qué ejecutar Flarum en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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