Flarum es una plataforma de foros de próxima generación que reinventa la discusión en línea para la web moderna. Construida con un enfoque mobile-first (prioridad móvil), ofrece una experiencia elegante, rápida e intuitiva que fomenta conversaciones significativas. A diferencia del software de foros tradicional que se siente anticuado y engorroso, Flarum combina actualizaciones en tiempo real, desplazamiento infinito y un potente sistema de extensiones en una interfaz limpia y sin distracciones.

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