Implementá ownCloud con instalación de un clic.
Plataforma de sincronización y compartición de archivos de código abierto que te ofrece una nube privada para tus documentos, fotos y datos.
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Lo que podés crear con ownCloud
ownCloud is a self-hosted file sync and share platform that brings the convenience of cloud storage — access from anywhere, sync across devices, share with teammates — entirely within your own infrastructure. Unlike Google Drive or Dropbox, ownCloud stores your files on your own server, keeping sensitive documents and data under your direct control.
Used by businesses, universities, and privacy-conscious individuals worldwide, ownCloud supports file versioning, granular sharing permissions, and sync clients for Windows, macOS, Linux, iOS, and Android. This deployment includes MariaDB for reliable data storage and Redis for performance caching.
Funciones principales de ownCloud
Sincronización entre dispositivos
Clientes de escritorio para Windows, macOS y Linux, además de aplicaciones para iOS y Android, mantienen los archivos sincronizados en todos tus dispositivos de forma automática.
Uso compartido de archivos granular
Compartí archivos y carpetas con usuarios internos o invitados externos, con controles sobre los permisos de visualización, edición y reenvío, y las fechas de vencimiento de los enlaces.
Versionado de archivos
Cada edición de archivo crea una nueva versión que podés explorar y restaurar, protegiendo contra sobrescrituras accidentales y pérdida de datos.
Acceso WebDAV
Montá ownCloud como una unidad de red en cualquier sistema operativo usando el servidor WebDAV integrado sin instalar un cliente de sincronización dedicado.
Mercado de aplicaciones
Extendé la funcionalidad con aplicaciones para edición de documentos de oficina, escaneo antivirus, autenticación LDAP y el inicio de sesión de dos factores desde el marketplace de ownCloud.
¿Por qué ejecutar ownCloud en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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