Lidarr es un gestor automatizado de bibliotecas de música construido sobre el probado framework arr. Hace seguimiento de discografías de artistas, supervisa feeds RSS para nuevos lanzamientos de álbumes, activa descargas a través de tu cliente preferido y organiza todo en carpetas correctamente etiquetadas y estructuradas — todo sin intervención manual.

Ejecutar Lidarr en un VPS lo mantiene activo 24/7, asegurando que los nuevos lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, incluso cuando tus máquinas domésticas estén apagadas. Se integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet y otros clientes de descarga, y se conecta a Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor de música después de cada adquisición.