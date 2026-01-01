Implementá Lidarr con 1 clic.
Gestor automatizado de colecciones de música que monitorea las discografías de artistas y organiza las descargas con metadatos de MusicBrainz.
Elegí un plan VPS para Lidarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Lidarr
Lidarr es un gestor automatizado de bibliotecas de música construido sobre el probado framework arr. Hace seguimiento de discografías de artistas, supervisa feeds RSS para nuevos lanzamientos de álbumes, activa descargas a través de tu cliente preferido y organiza todo en carpetas correctamente etiquetadas y estructuradas — todo sin intervención manual.
Ejecutar Lidarr en un VPS lo mantiene activo 24/7, asegurando que los nuevos lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, incluso cuando tus máquinas domésticas estén apagadas. Se integra con qBittorrent, SABnzbd, NZBGet y otros clientes de descarga, y se conecta a Plex, Jellyfin y Emby para actualizar la biblioteca de tu servidor de música después de cada adquisición.
Funciones principales de Lidarr
Monitoreo Automático de Lanzamientos
Rastreá a cualquier artista y descargá automáticamente nuevos álbumes, sencillos y EPs apenas aparezcan en tus indexadores configurados.
Mejoras en la Calidad del Perfil
Definí los formatos de audio preferidos y Lidarr reemplazará automáticamente los archivos de menor calidad por versiones FLAC o de mayor bitrate cuando estén disponibles.
Metadatos de MusicBrainz
Enriquecé tu biblioteca con nombres de artistas precisos, portadas de álbumes, fechas de lanzamiento y listas de canciones obtenidos de MusicBrainz.
Integración de Servidor de Medios
Activar escaneos de la biblioteca de Plex, Jellyfin o Emby automáticamente una vez que las descargas se completen para que la música nueva aparezca al instante.
Gestión de Discografía
Consultá catálogos completos de artistas, marcá los álbumes que querés y hacé un seguimiento de qué lanzamientos faltan o necesitan mejoras de calidad desde un solo panel.
¿Por qué ejecutar Lidarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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