Hasta un 69% de descuento en Manyfold

Implementá Manyfold en un clic.

Gestor de activos digitales autoalojado para organizar, etiquetar y previsualizar tu biblioteca de modelos de impresión 3D.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá Manyfold en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Manyfold

Manyfold es un gestor de activos digitales de código abierto diseñado específicamente para entusiastas de la impresión 3D y makers que necesitan organizar colecciones crecientes de archivos STL, 3MF y otros modelos. A diferencia de los gestores de archivos genéricos, Manyfold entiende los archivos 3D de forma nativa, generando miniaturas y vistas previas interactivas, rastreando creadores y licencias, y agrupando piezas relacionadas en modelos lógicos con etiquetas, descripciones y metadatos personalizados.

Ejecutar Manyfold en tu VPS mantiene miles de modelos pagos y gratuitos que recolectás de sitios como MakerWorld, Printables y Thingiverse bajo tu control total, con una capa federada de ActivityPub que te permite compartir colecciones con otros makers sin entregar tu biblioteca a un mercado cerrado.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Manyfold

Previsualizaciones 3D interactivas

Girá e inspeccioná STL, 3MF, OBJ y otros formatos directamente en el navegador sin descargar ni abrir un laminador.

Etiquetado inteligente y metadatos

Organizá modelos con etiquetas jerárquicas, creadores, licencias y campos personalizados para que tu biblioteca se mantenga buscable a medida que crece.

Colecciones multiusuario

Compartir bibliotecas con familiares o miembros del club usando permisos granulares por usuario y controles de acceso basados en roles.

Uso compartido federado

Seguí otras instancias de Manyfold a través de ActivityPub para descubrir e intercambiar modelos sin depender de un mercado central.

OIDC inicio de sesión único

Conectá Manyfold a Authentik, Keycloak o cualquier proveedor OIDC para centralizar la autenticación en toda tu infraestructura autoalojada.

Escaneo automático de la biblioteca

Arrastre carpetas de modelos existentes al volumen de almacenamiento y Manyfold los importa, desduplica e indexa al instante.

¿Por qué ejecutar Manyfold en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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