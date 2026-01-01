Implementá Manyfold en un clic.
Gestor de activos digitales autoalojado para organizar, etiquetar y previsualizar tu biblioteca de modelos de impresión 3D.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Manyfold
Manyfold es un gestor de activos digitales de código abierto diseñado específicamente para entusiastas de la impresión 3D y makers que necesitan organizar colecciones crecientes de archivos STL, 3MF y otros modelos. A diferencia de los gestores de archivos genéricos, Manyfold entiende los archivos 3D de forma nativa, generando miniaturas y vistas previas interactivas, rastreando creadores y licencias, y agrupando piezas relacionadas en modelos lógicos con etiquetas, descripciones y metadatos personalizados.
Ejecutar Manyfold en tu VPS mantiene miles de modelos pagos y gratuitos que recolectás de sitios como MakerWorld, Printables y Thingiverse bajo tu control total, con una capa federada de ActivityPub que te permite compartir colecciones con otros makers sin entregar tu biblioteca a un mercado cerrado.
Funciones principales de Manyfold
Previsualizaciones 3D interactivas
Girá e inspeccioná STL, 3MF, OBJ y otros formatos directamente en el navegador sin descargar ni abrir un laminador.
Etiquetado inteligente y metadatos
Organizá modelos con etiquetas jerárquicas, creadores, licencias y campos personalizados para que tu biblioteca se mantenga buscable a medida que crece.
Colecciones multiusuario
Compartir bibliotecas con familiares o miembros del club usando permisos granulares por usuario y controles de acceso basados en roles.
Uso compartido federado
Seguí otras instancias de Manyfold a través de ActivityPub para descubrir e intercambiar modelos sin depender de un mercado central.
OIDC inicio de sesión único
Conectá Manyfold a Authentik, Keycloak o cualquier proveedor OIDC para centralizar la autenticación en toda tu infraestructura autoalojada.
Escaneo automático de la biblioteca
Arrastre carpetas de modelos existentes al volumen de almacenamiento y Manyfold los importa, desduplica e indexa al instante.
¿Por qué ejecutar Manyfold en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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