Hasura GraphQL Engine se conecta a tu base de datos PostgreSQL y autogenera una API GraphQL completamente tipada en segundos. En lugar de escribir código de resolución, configurar definiciones de esquema o construir capas de consulta desde cero, los desarrolladores apuntan Hasura a una base de datos e inmediatamente obtienen filtrado, ordenamiento, paginación, agregaciones y suscripciones en tiempo real — todo gestionado a través de una consola visual.

Con más de 32.000 estrellas en GitHub y uso en producción en empresas de todo el mundo, Hasura es el camino más rápido de la base de datos a la API. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus credenciales de base de datos y la lógica de consulta dentro de tu infraestructura, sin tarifas por solicitud, sin costos de egreso de datos y con control total sobre los permisos de acceso y la limitación de velocidad.