Implementá Hasura GraphQL Engine con instalación en un clic.
APIs GraphQL y REST instantáneas sobre tu base de datos PostgreSQL — no se requiere código de backend.
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Lo que podés crear con Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine se conecta a tu base de datos PostgreSQL y autogenera una API GraphQL completamente tipada en segundos. En lugar de escribir código de resolución, configurar definiciones de esquema o construir capas de consulta desde cero, los desarrolladores apuntan Hasura a una base de datos e inmediatamente obtienen filtrado, ordenamiento, paginación, agregaciones y suscripciones en tiempo real — todo gestionado a través de una consola visual.
Con más de 32.000 estrellas en GitHub y uso en producción en empresas de todo el mundo, Hasura es el camino más rápido de la base de datos a la API. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tus credenciales de base de datos y la lógica de consulta dentro de tu infraestructura, sin tarifas por solicitud, sin costos de egreso de datos y con control total sobre los permisos de acceso y la limitación de velocidad.
Funciones principales de Hasura GraphQL Engine
APIs GraphQL Instantáneas
Autogenera una API GraphQL completamente tipada a partir de tu esquema PostgreSQL existente — incluyendo tablas, vistas y relaciones, sin necesidad de escribir código de resolver.
Suscripciones en tiempo real
Cualquier consulta GraphQL puede convertirse en una suscripción en tiempo real que envía actualizaciones a los clientes conectados a través de WebSockets a medida que los datos subyacentes cambian.
Permisos a nivel de fila
Definí reglas de control de acceso granular por tabla, rol y operación usando un constructor de permisos de apuntar y hacer clic — sin necesidad de middleware personalizado.
Mapeo de endpoint REST
Exponé cualquier consulta GraphQL guardada como un endpoint REST con nombre, dándoles a los clientes solo REST acceso a los mismos datos sin una capa de API separada.
Esquemas remotos y acciones
Uní APIs GraphQL externas y servicios HTTP en el esquema unificado, para que los clientes consulten todo a través de un único endpoint.
¿Por qué ejecutar Hasura GraphQL Engine en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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