Hasta un 69% de descuento en FreshRSS

Implementá FreshRSS en un clic.

Agregador de feeds RSS autoalojado y liviano para gestionar todos tus sitios web favoritos y fuentes de noticias en un solo lugar.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
Implementá FreshRSS en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con FreshRSS

FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reúne todas tus fuentes de información en una única interfaz de lectura rápida. Desarrollado con PHP y requiriendo recursos mínimos, soporta implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtención del contenido completo de los artículos, para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseño adaptable para dispositivos móviles y la compatibilidad con API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.

Alojar FreshRSS en tu VPS significa actualizaciones de feeds 24/7 sin importar tu conexión a internet local, privacidad total sobre tus hábitos de lectura y ningún algoritmo decidiendo qué ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en almacenamiento persistente, seguros a través de las actualizaciones de los contenedores.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de FreshRSS

Soporte multiusuario

Creá cuentas separadas con suscripciones individuales y preferencias de lectura, lo que lo hace adecuado para familias y equipos.

Filtrado Avanzado

Filtrá artículos por palabras clave, autores o reglas personalizadas y buscá en todas las fuentes para encontrar cualquier contenido al instante.

APIs de lector de terceros

Compatible con las APIs de Fever y Google Reader para que aplicaciones móviles populares como Reeder y Unread puedan sincronizarse con tu instancia.

Recuperando Artículo Completo

Recuperar el contenido completo del artículo para feeds que solo publican resúmenes, manteniendo todo legible dentro de una única interfaz.

OPML Importar y Exportar

Migrá tus suscripciones desde cualquier lector de feeds usando archivos OPML estándar, sin necesidad de reingreso manual.

¿Por qué ejecutar FreshRSS en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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