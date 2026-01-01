Implementá FreshRSS en un clic.
Agregador de feeds RSS autoalojado y liviano para gestionar todos tus sitios web favoritos y fuentes de noticias en un solo lugar.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FreshRSS
FreshRSS es un agregador de feeds RSS y Atom gratuito y autoalojado que reúne todas tus fuentes de información en una única interfaz de lectura rápida. Desarrollado con PHP y requiriendo recursos mínimos, soporta implementaciones multiusuario, atajos de teclado extensos, filtrado avanzado y la obtención del contenido completo de los artículos, para que nunca tengas que visitar cada fuente individualmente. El diseño adaptable para dispositivos móviles y la compatibilidad con API para lectores de terceros como Reeder y NetNewsWire lo convierten en un reemplazo completo para servicios descontinuados como Google Reader.
Alojar FreshRSS en tu VPS significa actualizaciones de feeds 24/7 sin importar tu conexión a internet local, privacidad total sobre tus hábitos de lectura y ningún algoritmo decidiendo qué ves. Tus suscripciones cuidadosamente seleccionadas y tu historial de lectura se conservan en almacenamiento persistente, seguros a través de las actualizaciones de los contenedores.
Funciones principales de FreshRSS
Soporte multiusuario
Creá cuentas separadas con suscripciones individuales y preferencias de lectura, lo que lo hace adecuado para familias y equipos.
Filtrado Avanzado
Filtrá artículos por palabras clave, autores o reglas personalizadas y buscá en todas las fuentes para encontrar cualquier contenido al instante.
APIs de lector de terceros
Compatible con las APIs de Fever y Google Reader para que aplicaciones móviles populares como Reeder y Unread puedan sincronizarse con tu instancia.
Recuperando Artículo Completo
Recuperar el contenido completo del artículo para feeds que solo publican resúmenes, manteniendo todo legible dentro de una única interfaz.
OPML Importar y Exportar
Migrá tus suscripciones desde cualquier lector de feeds usando archivos OPML estándar, sin necesidad de reingreso manual.
¿Por qué ejecutar FreshRSS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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