VERT es una herramienta de conversión de archivos de código abierto que procesa todo localmente en el navegador usando WebAssembly. Los archivos nunca salen del dispositivo del usuario: no hay procesamiento del lado del servidor, ni carga, ni retención de datos. Convierte documentos, imágenes, audio y video usando FFmpeg-WASM.

Alojar VERT en un VPS lo hace disponible como una herramienta privada para equipos, accesible desde cualquier navegador sin depender de servicios de conversión de terceros. La conversión por lotes con arrastrar y soltar, sin límites de tamaño de archivo y con cero dependencia de la nube lo convierten en una alternativa práctica para flujos de trabajo conscientes de la privacidad.