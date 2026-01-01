Tinode es una plataforma de mensajería instantánea de código abierto que ofrece una pila completa — un backend de servidor Go, clientes oficiales para web, iOS, Android y escritorio, y una API gRPC para integraciones personalizadas. Soporta mensajería uno a uno y en grupo, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura, archivos adjuntos y cifrado de extremo a extremo opcional, llevando el conjunto de características de las plataformas de mensajería comerciales a la infraestructura que vos poseés.

Alojar Tinode en un VPS significa que tus conversaciones, datos de usuario y transferencias de archivos nunca pasan por un servicio de mensajería de terceros. Usá el cliente web integrado justo después del despliegue o conectá tus propias aplicaciones móviles y web a través de la API gRPC o REST.