Implementá Tinode con instalación en 1 clic.
Plataforma de mensajería instantánea de código abierto con clientes móviles y web, chat en tiempo real y soporte para cifrado de extremo a extremo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tinode
Tinode es una plataforma de mensajería instantánea de código abierto que ofrece una pila completa — un backend de servidor Go, clientes oficiales para web, iOS, Android y escritorio, y una API gRPC para integraciones personalizadas. Soporta mensajería uno a uno y en grupo, indicadores de escritura, confirmaciones de lectura, archivos adjuntos y cifrado de extremo a extremo opcional, llevando el conjunto de características de las plataformas de mensajería comerciales a la infraestructura que vos poseés.
Alojar Tinode en un VPS significa que tus conversaciones, datos de usuario y transferencias de archivos nunca pasan por un servicio de mensajería de terceros. Usá el cliente web integrado justo después del despliegue o conectá tus propias aplicaciones móviles y web a través de la API gRPC o REST.
Funciones principales de Tinode
Mensajería en tiempo real
Envía mensajes instantáneos con indicadores de escritura, confirmaciones de lectura y reacciones a mensajes en clientes web, iOS, Android y de escritorio simultáneamente.
Chats grupales y canales
Creá conversaciones grupales con membresía configurable, roles y permisos para equipos y comunidades de cualquier tamaño.
Cifrado de extremo a extremo
El cifrado E2E opcional mantiene el contenido del mensaje privado — ilegible para el servidor y cualquier intermediario, incluso el tuyo propio.
Compartir archivos y medios
Compartí imágenes, archivos y adjuntos directamente en las conversaciones, almacenados en tu propio sistema de archivos o en un bucket compatible con S3.
Video y llamadas de voz
El soporte WebRTC integrado permite llamadas de video y voz directamente dentro de la interfaz de chat sin necesidad de cambiar a una aplicación separada.
gRPC y REST API
Las API completas de gRPC y REST te permiten integrar la mensajería de Tinode en aplicaciones personalizadas o con flujos de trabajo empresariales existentes.
¿Por qué ejecutar Tinode en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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