LMS (Servidor de Música Liviano) es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado, escrito en C++, que expone tu biblioteca de música personal a través de una interfaz web rápida y una API compatible con Subsonic. Indexa una carpeta de archivos de audio, extrae metadatos y carátulas, y te permite hacer streaming desde cualquier navegador o cualquiera de las decenas de apps móviles y de escritorio que ya usan el protocolo Subsonic.

Alojar LMS en tu propio VPS mantiene tu colección de música y tu historial de escucha dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un SaaS de streaming que extrae datos de escucha. El entorno de ejecución de C++ es lo suficientemente pequeño como para funcionar en planes de VPS modestos, y la API de Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music y play:Sub funcionan de inmediato sin necesidad de escribir integraciones personalizadas.