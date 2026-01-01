Implementá LMS con instalación en un clic.
Servidor de streaming de música liviano y autoalojado con una API compatible con Subsonic para cualquier cliente de música.
Elegí un plan VPS para LMS
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LMS
LMS (Servidor de Música Liviano) es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado, escrito en C++, que expone tu biblioteca de música personal a través de una interfaz web rápida y una API compatible con Subsonic. Indexa una carpeta de archivos de audio, extrae metadatos y carátulas, y te permite hacer streaming desde cualquier navegador o cualquiera de las decenas de apps móviles y de escritorio que ya usan el protocolo Subsonic.
Alojar LMS en tu propio VPS mantiene tu colección de música y tu historial de escucha dentro de tu propia infraestructura, en lugar de un SaaS de streaming que extrae datos de escucha. El entorno de ejecución de C++ es lo suficientemente pequeño como para funcionar en planes de VPS modestos, y la API de Subsonic significa que clientes favoritos existentes como substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music y play:Sub funcionan de inmediato sin necesidad de escribir integraciones personalizadas.
Funciones principales de LMS
API compatible con Subsonic
Funciona con el amplio ecosistema de clientes Subsonic en iOS, Android, macOS, Windows y Linux sin ningún adaptador personalizado.
Recomendaciones inteligentes
Crea grupos de artistas y canciones similares a partir de etiquetas e historial de escucha para potenciar la reproducción automática, el modo radio y el descubrimiento.
Scrobbling de Last.fm
Scrobblea reproducciones a Last.fm o alternativas autoalojadas como Maloja, manteniendo un historial de escucha unificado en todos los dispositivos.
Cuentas multiusuario
Cada usuario tiene sus propias listas de reproducción, calificaciones, historial de escucha y pistas destacadas mientras comparten la misma biblioteca subyacente.
Montaje de biblioteca de solo lectura
El directorio de música está montado en modo de solo lectura para que el servidor no pueda modificar accidentalmente tus archivos de audio durante escaneos o transcodificaciones.
Núcleo C++ liviano
El demonio C++ compilado más SQLite ocupa poco espacio en disco y memoria, dejando lugar para el resto de tus servicios autoalojados.
¿Por qué ejecutar LMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.