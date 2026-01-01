Implementá Penpot con una instalación en un clic.
Plataforma de código abierto para diseño UI/UX y prototipado, basada en estándares web, para diseñadores y desarrolladores.
Elegí un plan VPS para Penpot
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Penpot
Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado open-source construida específicamente para la colaboración multidisciplinaria entre diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que atan a los equipos a modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construido sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y genera código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.
Alojar Penpot en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo de clientes y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por usuario, sin dependencia de un proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.
Funciones principales de Penpot
Colaboración en tiempo real
Varios diseñadores pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente con presencia de cursor, comentarios en línea y actualizaciones en vivo.
Salida SVG Nativa
Cada diseño se exporta a SVG estándar con propiedades CSS que los desarrolladores pueden copiar directamente en el código, eliminando las conjeturas en la entrega.
Sistema de Componentes
Cree sistemas de diseño escalables con componentes reutilizables, variantes, anulaciones anidadas y bibliotecas compartidas en todos los proyectos.
Prototipado Interactivo
Creá prototipos cliqueables con transiciones, superposiciones y comportamientos de desplazamiento para probar y validar flujos de usuario antes del desarrollo.
Entrega al desarrollador
El panel de inspección expone los valores CSS, las dimensiones y los recursos para que los desarrolladores obtengan especificaciones precisas sin necesidad de acceso a herramientas de diseño.
Ecosistema de Plugins
Extendé Penpot con una API de plugins de JavaScript para crear flujos de trabajo personalizados e integrarlo con tu cadena de herramientas de diseño existente.
¿Por qué ejecutar Penpot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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