Penpot es la primera plataforma de diseño y prototipado open-source construida específicamente para la colaboración multidisciplinaria entre diseñadores y desarrolladores. A diferencia de las alternativas propietarias que atan a los equipos a modelos de suscripción y ecosistemas cerrados, Penpot está construido sobre estándares web abiertos, genera SVG nativo y genera código listo para CSS que los desarrolladores pueden usar directamente en sus proyectos.

Alojar Penpot en tu propio VPS mantiene todos los archivos de diseño, el trabajo de clientes y la propiedad intelectual exclusivamente en tus servidores — sin tarifas por usuario, sin dependencia de un proveedor y con control total sobre tu infraestructura de diseño y tus datos.