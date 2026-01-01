Implementá Papra con instalación en un clic.
Plataforma de gestión documental minimalista y de código abierto para archivar y recuperar tus archivos importantes.
Elegí un plan VPS para Papra
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Papra
Papra es una plataforma de gestión y archivo de documentos de código abierto diseñada para el almacenamiento a largo plazo y la fácil recuperación de documentos personales y organizacionales —recibos, garantías, contratos y cualquier cosa que necesites guardar—. A diferencia de las soluciones DMS (Sistema de Gestión Documental) infladas, Papra se centra en la simplicidad: subí documentos, etiquetalos, buscalos y encontralos de nuevo años después.
Alojar Papra en tu propio VPS pone tus documentos bajo tu control total, sin acceso de terceros, sin tarifas por documento y sin límites de almacenamiento más allá de tu propio disco. La base de datos SQLite incorporada significa cero dependencias de infraestructura: solo un único contenedor y un volumen.
Funciones principales de Papra
Búsqueda de texto completo
Buscá al instante en el contenido de los documentos, etiquetas y metadatos — incluyendo texto extraído de imágenes escaneadas mediante OCR.
Reglas de etiquetado automatizadas
Definí reglas para etiquetar automáticamente los documentos entrantes basándote en patrones de nombre de archivo o contenido, manteniendo tu archivo organizado sin esfuerzo manual.
Ingesta de correos electrónicos
Enviá documentos directamente a tu bandeja de entrada de Papra por correo electrónico, facilitando el archivo de recibos y facturas a medida que llegan.
Organizaciones y uso compartido
Creá múltiples organizaciones e invitá a colaboradores, para que familias o equipos chicos puedan gestionar documentos juntos en espacios separados.
API y webhooks
Integrá Papra con otras herramientas usando la REST API, CLI, SDK y webhooks para flujos de trabajo de documentos automatizados.
¿Por qué ejecutar Papra en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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