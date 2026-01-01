Papra es una plataforma de gestión y archivo de documentos de código abierto diseñada para el almacenamiento a largo plazo y la fácil recuperación de documentos personales y organizacionales —recibos, garantías, contratos y cualquier cosa que necesites guardar—. A diferencia de las soluciones DMS (Sistema de Gestión Documental) infladas, Papra se centra en la simplicidad: subí documentos, etiquetalos, buscalos y encontralos de nuevo años después.

Alojar Papra en tu propio VPS pone tus documentos bajo tu control total, sin acceso de terceros, sin tarifas por documento y sin límites de almacenamiento más allá de tu propio disco. La base de datos SQLite incorporada significa cero dependencias de infraestructura: solo un único contenedor y un volumen.