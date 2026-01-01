Pydio Cells es una plataforma de colaboración de contenido autoalojada — el sucesor moderno de PydioShare. Combina el intercambio seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generación de enlaces públicos, vista previa de documentos en el navegador y un control de acceso granular, todo respaldado por un backend rápido basado en Go y una interfaz web pulida que compite de igual a igual con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.

Alojar Pydio Cells en un VPS mantiene tus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de compartición externos completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y sin plataformas de terceros que puedan cambiar los términos o precios en cualquier momento.