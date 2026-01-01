Implementá Pydio Cells con un clic.
Plataforma de colaboración de documentos y uso compartido de archivos autohospedada con espacios de trabajo en equipo, enlaces públicos y una interfaz de usuario web moderna.
Elegí un plan VPS para Pydio Cells
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pydio Cells
Pydio Cells es una plataforma de colaboración de contenido autoalojada — el sucesor moderno de PydioShare. Combina el intercambio seguro de archivos, espacios de trabajo en equipo, generación de enlaces públicos, vista previa de documentos en el navegador y un control de acceso granular, todo respaldado por un backend rápido basado en Go y una interfaz web pulida que compite de igual a igual con ofertas comerciales como Box, Dropbox Business y SharePoint.
Alojar Pydio Cells en un VPS mantiene tus documentos sensibles, espacios de trabajo en equipo y enlaces de compartición externos completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario, sin límites de almacenamiento y sin plataformas de terceros que puedan cambiar los términos o precios en cualquier momento.
Funciones principales de Pydio Cells
Espacios de trabajo y roles del equipo
Creá espacios de trabajo por equipo con un control de acceso basado en roles de granularidad fina, para que las personas correctas vean las carpetas indicadas sin tener que gestionar los permisos manualmente.
Links públicos para compartir
Generá enlaces de descarga o subida compartibles con contraseñas opcionales, fechas de vencimiento y límites de descarga — ideal para enviar archivos a clientes externos.
Vista previa de archivos en el navegador
Previsualizá archivos PDF, imágenes, videos, audio y documentos de Office directamente en el navegador sin descargarlos primero ni instalar visores nativos.
Acceso a WebDAV y S3
Conectate desde clientes de sincronización de escritorio, aplicaciones móviles y herramientas compatibles con S3 para que el mismo contenido esté disponible en cada flujo de trabajo.
Novedades y búsqueda
Los flujos de actividad por espacio de trabajo, más la búsqueda de texto completo en todos los documentos, ayudan a los equipos a estar al tanto de lo que cambió y a encontrar contenido rápidamente.
¿Por qué ejecutar Pydio Cells en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
AList
Servidor autoalojado de lista de archivos y WebDAV con soporte para más de 30 backends de almacenamiento
AnonUpload
AnonUpload es una app segura para compartir archivos de forma anónima, sin necesidad de base de datos