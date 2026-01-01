Flagsmith es una plataforma de feature flags y configuración remota de código abierto que permite a los desarrolladores desplegar código detrás de toggles, dirigir funcionalidades a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de redeployar. Desarrollado como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, lanzamientos por porcentaje, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.

Autoalojar Flagsmith en tu VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de lanzamiento dentro de tu infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega tu producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.