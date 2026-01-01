Implementá Flagsmith con un solo clic.
Servicio de bandera de características de código abierto y configuración remota para el despliegue de código en oscuro, la ejecución de pruebas A/B y la segmentación de usuarios.
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Lo que podés crear con Flagsmith
Flagsmith es una plataforma de feature flags y configuración remota de código abierto que permite a los desarrolladores desplegar código detrás de toggles, dirigir funcionalidades a segmentos de usuarios y ejecutar pruebas A/B sin necesidad de redeployar. Desarrollado como una alternativa autoalojada a LaunchDarkly y Split, ofrece valores de flags por entorno, lanzamientos por porcentaje, variaciones multivariadas, registros de auditoría y SDKs para cada lenguaje de programación principal y framework móvil.
Autoalojar Flagsmith en tu VPS mantiene cada feature flag, segmento de usuario y decisión de lanzamiento dentro de tu infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría ver cómo se despliega tu producto. El procesador de tareas incluido gestiona la entrega de webhooks, los cambios de flags programados y el archivo de registros de auditoría de forma asíncrona sin bloquear las solicitudes de evaluación de flags.
Funciones principales de Flagsmith
Banderas y configuración remota
Activá o desactivá funciones, segmentá por usuario, ofrecé variaciones multivariadas y serví valores de configuración remota desde una única plataforma.
Promoción multiambiente
Promover valores de flags de desarrollo a staging a producción con copia en un clic y anulaciones por entorno para despliegues seguros.
Lanzamientos por porcentaje
Desplegar funcionalidades de forma gradual por porcentaje de tráfico con asignación persistente por usuario, para que el mismo usuario vea un tratamiento consistente en todas las sesiones.
Auditoría y aprobaciones
Registro de auditoría completo de cada cambio de bandera con flujos de trabajo de aprobación de solicitudes de cambio opcionales para banderas sensibles en entornos de producción.
SDKs en tiempo real
SDKs oficiales para JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native y Flutter con caché de evaluación local.
Integraciones y webhooks
Las integraciones con Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket y webhooks notifican a tu equipo y a los pipelines de CI cuando las flags cambian en producción.
¿Por qué ejecutar Flagsmith en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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