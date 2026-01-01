Mastodon es la principal red social federada de código abierto — el proyecto más grande en el fediverso de ActivityPub, con miles de instancias operadas de forma independiente y decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Se ve y se siente como una plataforma de microblogging familiar, pero cada servidor es propiedad, moderado y operado por alguien diferente, y los usuarios de cualquier servidor pueden seguir y conversar con usuarios de cualquier otro servidor.

Ejecutar tu propia instancia de Mastodon en un VPS te da un hogar permanente en el fediverso — uno que controlás por completo. Vos ponés las reglas, elegís quién puede registrarse, decidís quién se federa con quién y sos dueño de los datos, sin publicidad, sin línea de tiempo algorítmica y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los términos mañana.