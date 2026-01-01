Implementá Mastodon con instalación en un clic.
Plataforma de microblogging autohospedada y federada que se conecta a una red global de servidores de propiedad independiente.
Elegí un plan VPS para Mastodon
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mastodon
Mastodon es la principal red social federada de código abierto — el proyecto más grande en el fediverso de ActivityPub, con miles de instancias operadas de forma independiente y decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Se ve y se siente como una plataforma de microblogging familiar, pero cada servidor es propiedad, moderado y operado por alguien diferente, y los usuarios de cualquier servidor pueden seguir y conversar con usuarios de cualquier otro servidor.
Ejecutar tu propia instancia de Mastodon en un VPS te da un hogar permanente en el fediverso — uno que controlás por completo. Vos ponés las reglas, elegís quién puede registrarse, decidís quién se federa con quién y sos dueño de los datos, sin publicidad, sin línea de tiempo algorítmica y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los términos mañana.
Funciones principales de Mastodon
Federación de ActivityPub
Utiliza el estándar W3C ActivityPub, así tu instancia interoperará con cualquier otro servidor de Mastodon, Pleroma, Misskey y el fediverso en general.
Línea de tiempo cronológica
Las publicaciones aparecen en el orden en que fueron enviadas — sin clasificación algorítmica, sin anuncios recomendados, sin un feed reordenado que compita por la interacción.
Moderación a nivel de servidor
Las reglas de la comunidad definidas por el dueño, las advertencias de contenido y los bloqueos a nivel de instancia te permiten cultivar una comunidad con el tono que deseás.
Redactor de publicaciones enriquecido
Hasta 500 caracteres por publicación (configurable), encuestas, archivos multimedia adjuntos, advertencias de contenido, texto alternativo y visibilidad personalizable por publicación.
API abierta y clientes
APIs REST y de streaming maduras impulsan un amplio ecosistema de clientes móviles y de escritorio, incluyendo las aplicaciones oficiales de Mastodon para iOS y Android.
¿Por qué ejecutar Mastodon en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad