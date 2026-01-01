NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructura de red. Desarrollado originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente integral de verdad para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red usan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.

Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este deploy incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para la caché y las tareas en segundo plano, y un proceso de worker dedicado para una ejecución confiable de tareas. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el deploy.