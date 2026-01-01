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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con NetBox

NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructura de red. Desarrollado originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente integral de verdad para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red usan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.

Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este deploy incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para la caché y las tareas en segundo plano, y un proceso de worker dedicado para una ejecución confiable de tareas. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el deploy.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de NetBox

Gestión de direcciones IP

Rastree prefijos IP, direcciones, rangos y VLANs con organización jerárquica y seguimiento de utilización.

Inventario de dispositivos

Modele dispositivos de red, tipos de dispositivos, fabricantes y plataformas con diagramas de elevación de racks y trazados de cables.

Seguimiento de circuitos

Documente los circuitos WAN, los proveedores y las conexiones con el mapeo de terminación A/Z y los detalles del contrato.

APIs REST y GraphQL

Las APIs REST y GraphQL completas permiten la automatización, la integración con herramientas de monitoreo y la gestión programática de la infraestructura.

Campos personalizados

Extendé cualquier tipo de objeto con campos personalizados, etiquetas y reglas de validación para que se adapte a las necesidades de documentación específicas de tu organización.

Registro de cambios

Registro de auditoría completo de cada cambio en los registros de infraestructura con atribución de usuario y marcas de tiempo.

¿Por qué ejecutar NetBox en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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