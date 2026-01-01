Plataforma de código abierto para modelado y documentación de infraestructura de red para direcciones IP, racks y circuitos.
Elegí un plan VPS para NetBox
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con NetBox
NetBox es la plataforma de código abierto líder para el modelado y la documentación de infraestructura de red. Desarrollado originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente integral de verdad para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red usan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.
Alojar NetBox en tu VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este deploy incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para la caché y las tareas en segundo plano, y un proceso de worker dedicado para una ejecución confiable de tareas. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el deploy.
Funciones principales de NetBox
Gestión de direcciones IP
Rastree prefijos IP, direcciones, rangos y VLANs con organización jerárquica y seguimiento de utilización.
Inventario de dispositivos
Modele dispositivos de red, tipos de dispositivos, fabricantes y plataformas con diagramas de elevación de racks y trazados de cables.
Seguimiento de circuitos
Documente los circuitos WAN, los proveedores y las conexiones con el mapeo de terminación A/Z y los detalles del contrato.
APIs REST y GraphQL
Las APIs REST y GraphQL completas permiten la automatización, la integración con herramientas de monitoreo y la gestión programática de la infraestructura.
Campos personalizados
Extendé cualquier tipo de objeto con campos personalizados, etiquetas y reglas de validación para que se adapte a las necesidades de documentación específicas de tu organización.
Registro de cambios
Registro de auditoría completo de cada cambio en los registros de infraestructura con atribución de usuario y marcas de tiempo.
¿Por qué ejecutar NetBox en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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