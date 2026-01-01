ImplementÃ¡ Rotki con instalaciÃ³n en un clic.
Rastreador de cartera de criptomonedas de cÃ³digo abierto que procesa todos los datos localmente, manteniendo tu informaciÃ³n financiera completamente privada.
ElegÃ un plan VPS para Rotki
Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s
Lo que podÃ©s crear con Rotki
Rotki es una herramienta open-source para seguimiento de cartera, analÃtica y reportes impositivos, construida sobre un principio fundamental: tus datos financieros nunca salen de tu mÃ¡quina. A diferencia de las apps de cartera centralizadas que agregan tenencias en exchanges y billeteras en sus servidores, Rotki se ejecuta localmente y procesa todo en tu propio VPS â€” sin cuentas, sin compartir datos, sin riesgo de filtraciones.
Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y docenas de otros exchanges mediante claves de API de solo lectura, rastrea billeteras de Ethereum y Bitcoin, y monitorea posiciones DeFi en protocolos como Aave y Uniswap. El autoalojamiento te brinda acceso persistente desde cualquier dispositivo sin exponer claves de API sensibles a terceros.
Funciones principales de Rotki
Procesamiento de datos local
Todos los datos del portfolio se procesan en tu propio servidor â€” nada se envÃa a servicios externos, eliminando el riesgo de filtraciones de datos financieros.
Seguimiento Multintercambio
Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y muchos otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura para una vista unificada del portafolio.
Soporte de Protocolo DeFi
Detecta automÃ¡ticamente posiciones en Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO y otros protocolos DeFi, incluyendo rendimientos y recompensas.
GeneraciÃ³n de Reportes de Impuestos
Genera informes detallados de operaciones, ingresos y eventos imponibles, formateados para contadores o para importaciÃ³n en software fiscal.
Monitoreo de Blockchain
Rastrea direcciones de Ethereum con todos los tokens ERC-20, direcciones de Bitcoin y tenencias de NFT con valuaciÃ³n en tiempo real.
Â¿Por quÃ© ejecutar Rotki en Hostinger?
PublicaciÃ³n en 1 clic
Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.
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