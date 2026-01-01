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Rastreador de cartera de criptomonedas de cÃ³digo abierto que procesa todos los datos localmente, manteniendo tu informaciÃ³n financiera completamente privada.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitÃ¡s y mÃ¡s

Docker manager
Acceso rÃ¡pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodÃ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Lo que podÃ©s crear con Rotki

Rotki es una herramienta open-source para seguimiento de cartera, analÃ­tica y reportes impositivos, construida sobre un principio fundamental: tus datos financieros nunca salen de tu mÃ¡quina. A diferencia de las apps de cartera centralizadas que agregan tenencias en exchanges y billeteras en sus servidores, Rotki se ejecuta localmente y procesa todo en tu propio VPS â€” sin cuentas, sin compartir datos, sin riesgo de filtraciones.

Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y docenas de otros exchanges mediante claves de API de solo lectura, rastrea billeteras de Ethereum y Bitcoin, y monitorea posiciones DeFi en protocolos como Aave y Uniswap. El autoalojamiento te brinda acceso persistente desde cualquier dispositivo sin exponer claves de API sensibles a terceros.

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Lo que podÃ©s crear con {name}

Funciones principales de Rotki

Procesamiento de datos local

Todos los datos del portfolio se procesan en tu propio servidor â€” nada se envÃ­a a servicios externos, eliminando el riesgo de filtraciones de datos financieros.

Seguimiento Multintercambio

Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y muchos otros exchanges a travÃ©s de claves API de solo lectura para una vista unificada del portafolio.

Soporte de Protocolo DeFi

Detecta automÃ¡ticamente posiciones en Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO y otros protocolos DeFi, incluyendo rendimientos y recompensas.

GeneraciÃ³n de Reportes de Impuestos

Genera informes detallados de operaciones, ingresos y eventos imponibles, formateados para contadores o para importaciÃ³n en software fiscal.

Monitoreo de Blockchain

Rastrea direcciones de Ethereum con todos los tokens ERC-20, direcciones de Bitcoin y tenencias de NFT con valuaciÃ³n en tiempo real.

Â¿Por quÃ© ejecutar Rotki en Hostinger?

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Tu aplicaciÃ³n lista para usar al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciÃ³n manual ni pasos complejos.

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ProtegÃ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

EjecutÃ¡ y gestionÃ¡ mÃºltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciÃ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy sÃºper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitÃ© ayuda, el soporte tÃ©cnico fue rÃ¡pido, claro y muy Ãºtil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Sigan asÃ­! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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ContactÃ© al soporte de Hostinger despuÃ©s de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedÃ© mÃ¡s que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increÃ­blemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratÃ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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