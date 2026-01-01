Rotki es una herramienta open-source para seguimiento de cartera, analÃ­tica y reportes impositivos, construida sobre un principio fundamental: tus datos financieros nunca salen de tu mÃ¡quina. A diferencia de las apps de cartera centralizadas que agregan tenencias en exchanges y billeteras en sus servidores, Rotki se ejecuta localmente y procesa todo en tu propio VPS â€” sin cuentas, sin compartir datos, sin riesgo de filtraciones.

Se conecta a Binance, Coinbase, Kraken y docenas de otros exchanges mediante claves de API de solo lectura, rastrea billeteras de Ethereum y Bitcoin, y monitorea posiciones DeFi en protocolos como Aave y Uniswap. El autoalojamiento te brinda acceso persistente desde cualquier dispositivo sin exponer claves de API sensibles a terceros.