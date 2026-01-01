Pingvin Share es una plataforma moderna y autoalojada para compartir archivos que te ofrece una alternativa que respeta la privacidad a WeTransfer, Dropbox Transfer y Firefox Send. Compartí archivos de cualquier tamaño a través de links seguros y por tiempo limitado con fechas de vencimiento configurables, límites de visitas y protección con contraseña — todo sin subir a servidores de terceros.

Alojarlo en tu propio VPS significa que no hay límites de tamaño de archivo impuestos por los planes de suscripción, sin riesgo de que el contenido sea escaneado o eliminado, y total cumplimiento con los requisitos de residencia de datos. Los links de carga inversa permiten que otros te suban archivos directamente, y la integración con OIDC y LDAP es compatible con los flujos de trabajo de autenticación empresariales de forma inmediata.