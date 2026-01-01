Implementá Pingvin Share en un clic.
Alternativa a WeTransfer autoalojada para compartir archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con protección por contraseña y sin almacenamiento de terceros.
Elegí un plan VPS para Pingvin Share
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con Pingvin Share
Pingvin Share es una plataforma moderna y autoalojada para compartir archivos que te ofrece una alternativa que respeta la privacidad a WeTransfer, Dropbox Transfer y Firefox Send. Compartí archivos de cualquier tamaño a través de links seguros y por tiempo limitado con fechas de vencimiento configurables, límites de visitas y protección con contraseña — todo sin subir a servidores de terceros.
Alojarlo en tu propio VPS significa que no hay límites de tamaño de archivo impuestos por los planes de suscripción, sin riesgo de que el contenido sea escaneado o eliminado, y total cumplimiento con los requisitos de residencia de datos. Los links de carga inversa permiten que otros te suban archivos directamente, y la integración con OIDC y LDAP es compatible con los flujos de trabajo de autenticación empresariales de forma inmediata.
Funciones principales de Pingvin Share
Sin límites de tamaño de archivo
Compartí archivos de cualquier tamaño, limitado únicamente por el espacio en disco de tu VPS, sin límites de transferencia por archivo o por mes.
Enlaces Seguros de Tiempo Limitado
Establecé fechas de vencimiento y límites de visitantes en cada compartición para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente después de que se cumplan las condiciones elegidas.
Protección de contraseña
Protegé los archivos compartidos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos descargados.
Acciones inversas
Generá enlaces de subida que permitan que otros te envíen archivos directamente sin necesidad de una cuenta ni exponer tu almacenamiento.
Autenticación Empresarial
La integración de OIDC y LDAP permite a las organizaciones utilizar proveedores de identidad existentes para la gestión centralizada de accesos.
¿Por qué ejecutar Pingvin Share en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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