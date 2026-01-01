Implementá OrangeHRM en un solo clic.
Sistema de gestión de recursos humanos de código abierto para gestionar empleados, licencias, reclutamiento y flujos de trabajo de RRHH.
Elegí un plan VPS para OrangeHRM
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OrangeHRM
OrangeHRM es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos completamente de código abierto utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Cubre el ciclo de vida completo de RRHH —desde registros de empleados y gestión de licencias hasta evaluaciones de desempeño, procesos de reclutamiento y seguimiento de tiempo— en una única aplicación autoalojada.
Alojar OrangeHRM en tu propio VPS mantiene todos los datos de empleados, información de nómina y registros de RRHH bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por usuario. Obtenés acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, mientras conservás la propiedad total sobre los datos sensibles de la fuerza laboral.
Funciones principales de OrangeHRM
Gestión de empleados
Mantenga un directorio centralizado de empleados con historial laboral, documentos, calificaciones y estructura organizacional en un solo lugar.
Licencias y asistencia
Gestionar derechos de licencia, flujos de trabajo de aprobación, calendarios de feriados y registros de asistencia en toda tu fuerza laboral.
Módulo de reclutamiento
Seguí las vacantes de empleo, las postulaciones de candidatos, las etapas de entrevista y las decisiones de contratación sin una herramienta ATS separada.
Evaluaciones de desempeño
Ejecute ciclos de evaluación estructurados con establecimiento de objetivos, retroalimentación de 360 grados y flujos de trabajo de revisión configurables.
Seguimiento de tiempo y proyectos
Registrar partes de horas para proyectos y clientes, con flujos de aprobación y reportes exportables para facturación o liquidación de sueldos.
¿Por qué ejecutar OrangeHRM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.