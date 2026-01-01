OrangeHRM es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos completamente de código abierto utilizada por miles de organizaciones en todo el mundo. Cubre el ciclo de vida completo de RRHH —desde registros de empleados y gestión de licencias hasta evaluaciones de desempeño, procesos de reclutamiento y seguimiento de tiempo— en una única aplicación autoalojada.

Alojar OrangeHRM en tu propio VPS mantiene todos los datos de empleados, información de nómina y registros de RRHH bajo tu control directo, sin tarifas SaaS por usuario. Obtenés acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, mientras conservás la propiedad total sobre los datos sensibles de la fuerza laboral.