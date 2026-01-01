Implementá Swing Music con instalación en un clic.
Servidor de streaming de música autoalojado con una interfaz tipo Spotify para tu colección personal de música, mixes diarios, letras y soporte para FLAC.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Swing Music
Swing Music le da a tu colección de audio personal la experiencia de calidad de streaming que ofrecen los servicios comerciales — sin tarifas de suscripción, restricciones de licencia ni compresión de audio. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y organiza todo por artista, álbum y género con una interfaz web cuidada que incluye carátulas de álbum, visualización de letras y mixes diarios personalizados generados a partir de tu historial de escucha.
Alojarlo en tu propio VPS te da acceso remoto confiable a tu biblioteca desde cualquier lugar, sin depender de las velocidades de subida de tu casa o de IPs dinámicas. Los formatos FLAC y sin pérdida se reproducen de forma nativa para que la fidelidad de tu audio nunca se vea comprometida, y los perfiles multiusuario significan que toda la familia puede compartir una biblioteca manteniendo historiales de escucha separados.
Funciones principales de Swing Music
Transmisión de audio sin pérdidas
Reproduce FLAC y otros formatos sin pérdida de forma nativa, sin transcodificación ni compresión, preservando la calidad de audio completa de tus grabaciones.
Mezclas diarias
Genera listas de reproducción personalizadas a partir de tu historial de escucha, sacando a la luz álbumes que no escuchaste recientemente y manteniendo tu biblioteca actualizada.
Visualización de letras
Muestra letras sincronizadas durante la reproducción para que puedas seguir la canción sin cambiar a otra aplicación o pestaña del navegador.
Scrobbling de Last.fm
Registra automáticamente cada canción que escuchás en Last.fm, manteniendo tus estadísticas de escucha y recomendaciones musicales actualizadas.
Perfiles multiusuario
Cada usuario mantiene su propio historial de escucha, favoritos y recomendaciones mientras comparte la misma biblioteca de música en el servidor.
¿Por qué ejecutar Swing Music en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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