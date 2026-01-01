Swing Music le da a tu colección de audio personal la experiencia de calidad de streaming que ofrecen los servicios comerciales — sin tarifas de suscripción, restricciones de licencia ni compresión de audio. Escanea automáticamente tus carpetas de música, extrae metadatos y organiza todo por artista, álbum y género con una interfaz web cuidada que incluye carátulas de álbum, visualización de letras y mixes diarios personalizados generados a partir de tu historial de escucha.

Alojarlo en tu propio VPS te da acceso remoto confiable a tu biblioteca desde cualquier lugar, sin depender de las velocidades de subida de tu casa o de IPs dinámicas. Los formatos FLAC y sin pérdida se reproducen de forma nativa para que la fidelidad de tu audio nunca se vea comprometida, y los perfiles multiusuario significan que toda la familia puede compartir una biblioteca manteniendo historiales de escucha separados.