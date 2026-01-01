Implementá Weaviate con una instalación en un clic.
Base de datos vectorial open-source para apps de IA con búsqueda semántica, búsqueda híbrida e integraciones con LLM.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Weaviate
Weaviate es una base de datos vectorial de código abierto diseñada para apps de IA nativas. Almacena objetos de datos junto con sus embeddings vectoriales, lo que permite una búsqueda rápida de similitud semántica que va más allá de la coincidencia de palabras clave para encontrar contenido conceptualmente relacionado. Admite búsqueda híbrida que combina enfoques vectoriales y de palabras clave para una precisión de recuperación óptima.
Alojar Weaviate en un VPS les da a las apps de IA un almacén vectorial dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la residencia de los datos. Se integra con los principales proveedores de LLM, incluidos OpenAI, Cohere y Hugging Face, y se conecta directamente con LangChain y LlamaIndex para construir pipelines de RAG y funciones de búsqueda semántica.
Funciones principales de Weaviate
Búsqueda vectorial semántica
Encontrá contenido conceptualmente similar usando embeddings vectoriales en lugar de la coincidencia exacta de palabras clave para resultados de recuperación más inteligentes.
Búsqueda híbrida
Combine la similitud vectorial y la búsqueda por palabras clave BM25 con ponderación configurable para obtener lo mejor de ambos enfoques de recuperación.
Integraciones de LLM
Módulos integrados conectan Weaviate con OpenAI, Cohere y Hugging Face para la generación automática de embeddings y consultas generativas.
GraphQL y REST API
Consultá y gestioná datos a través de una API de GraphQL o endpoints REST con librerías cliente para Python, JavaScript, Go y Java.
Soporte multimodal
Almacene y busque a través de objetos de texto, imágenes, audio y video utilizando el módulo vectorizador apropiado para cada tipo de dato.
¿Por qué ejecutar Weaviate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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