Weaviate es una base de datos vectorial de código abierto diseñada para apps de IA nativas. Almacena objetos de datos junto con sus embeddings vectoriales, lo que permite una búsqueda rápida de similitud semántica que va más allá de la coincidencia de palabras clave para encontrar contenido conceptualmente relacionado. Admite búsqueda híbrida que combina enfoques vectoriales y de palabras clave para una precisión de recuperación óptima.

Alojar Weaviate en un VPS les da a las apps de IA un almacén vectorial dedicado sin tarifas por consulta y control total sobre la residencia de los datos. Se integra con los principales proveedores de LLM, incluidos OpenAI, Cohere y Hugging Face, y se conecta directamente con LangChain y LlamaIndex para construir pipelines de RAG y funciones de búsqueda semántica.