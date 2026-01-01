Implementá Traggo en un clic.
Rastreador de tiempo autohospedado basado en etiquetas que reemplaza las jerarquías de proyectos con una línea de tiempo flexible y etiquetada.
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Lo que podés crear con Traggo
Traggo es un rastreador de tiempo de código abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una línea de tiempo en lugar de una fila dentro de una jerarquía de proyectos rígida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias —
cliente,
proyecto,
tarea,
facturable, lo que quieras — y el panel de control analiza el tiempo combinando etiquetas como necesites, sin obligarte a elegir una clasificación canónica de antemano.
Alojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la información del cliente y el contexto relevante para la facturación dentro de la infraestructura que controlás, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El único binario de Go más la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente liviano como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeño, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, freelancers, agencias y equipos de producto.
Funciones principales de Traggo
Seguimiento basado en etiquetas
Reemplazá las jerarquías de proyectos anidadas con etiquetas arbitrarias para que la misma entrada pueda aparecer en informes de clientes, proyectos y facturables simultáneamente.
Vista de línea de tiempo
Arrastrá segmentos en una línea de tiempo diaria para iniciar, detener, dividir y editar registros de tiempo rápidamente sin tener que escribir marcas de tiempo precisas.
Informes flexibles
Segmentá el tiempo registrado por cualquier combinación de etiquetas en rangos de fechas configurables, luego exportá los resultados a CSV para facturación.
Soporte multiusuario
Crear cuentas de usuario separadas con roles de administrador y regulares para que un equipo pequeño pueda compartir una única instancia de Traggo con hojas de tiempo aisladas.
GraphQL API
Impulse automatizaciones, paneles de control e integraciones a través de la API GraphQL documentada en lugar de extraer datos de la interfaz de usuario web.
Huella ligera
Un único binario de Go respaldado por SQLite significa un bajo uso de disco y memoria, ideal para instalar en un VPS existente sin provisionar nuevos recursos.
¿Por qué ejecutar Traggo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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