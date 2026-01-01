Traggo es un rastreador de tiempo de código abierto y autoalojado que organiza cada entrada como un lapso en una línea de tiempo en lugar de una fila dentro de una jerarquía de proyectos rígida. Cada entrada se enriquece con etiquetas arbitrarias — cliente , proyecto , tarea , facturable , lo que quieras — y el panel de control analiza el tiempo combinando etiquetas como necesites, sin obligarte a elegir una clasificación canónica de antemano.

Alojar Traggo en tu propio VPS mantiene las hojas de tiempo, la información del cliente y el contexto relevante para la facturación dentro de la infraestructura que controlás, en lugar de un proveedor de seguimiento de tiempo SaaS. El único binario de Go más la base de datos SQLite lo hace lo suficientemente liviano como para coexistir con otros servicios en un VPS pequeño, y el modelo basado en etiquetas se adapta por igual a consultores, freelancers, agencias y equipos de producto.