Daptin es un backend-as-a-service de código abierto que convierte cualquier modelo de datos en una API REST y GraphQL completa, con autenticación de usuarios, permisos basados en roles y máquinas de estado integradas. En lugar de escribir manejadores de endpoints, se definen entidades y relaciones en YAML o JSON, y Daptin genera automáticamente la interfaz CRUD completa, el panel de control y la especificación OpenAPI.

Alojar Daptin en tu propio VPS mantiene los registros de usuarios, las credenciales de OAuth y los activos subidos completamente bajo tu control, sin tarifas por solicitud. El despliegue de un solo binario incluye soporte integrado para SQLite, PostgreSQL y MySQL, además de adaptadores de almacenamiento respaldados por rclone para columnas de archivos sincronizadas en la nube y paquetes de marketplace integrados para habilitar funciones de forma selectiva.