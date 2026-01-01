Implementá Daptin con instalación en un clic.
CMS headless de código abierto que expone cualquier modelo de datos a través de APIs REST y GraphQL autogeneradas.
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Lo que podés crear con Daptin
Daptin es un backend-as-a-service de código abierto que convierte cualquier modelo de datos en una API REST y GraphQL completa, con autenticación de usuarios, permisos basados en roles y máquinas de estado integradas. En lugar de escribir manejadores de endpoints, se definen entidades y relaciones en YAML o JSON, y Daptin genera automáticamente la interfaz CRUD completa, el panel de control y la especificación OpenAPI.
Alojar Daptin en tu propio VPS mantiene los registros de usuarios, las credenciales de OAuth y los activos subidos completamente bajo tu control, sin tarifas por solicitud. El despliegue de un solo binario incluye soporte integrado para SQLite, PostgreSQL y MySQL, además de adaptadores de almacenamiento respaldados por rclone para columnas de archivos sincronizadas en la nube y paquetes de marketplace integrados para habilitar funciones de forma selectiva.
Funciones principales de Daptin
APIs autogeneradas
Definí entidades en YAML o JSON y Daptin expone instantáneamente endpoints REST, un esquema GraphQL y una especificación OpenAPI — no se requiere código de controlador.
Backend multibase de datos
Ejecutá la misma instancia de Daptin contra SQLite para arranques rápidos, o escalá a PostgreSQL y MySQL sin cambiar una sola línea de las definiciones del modelo.
Autenticación y permisos
La gestión de usuarios integrada, el inicio de sesión social con OAuth2, la autorización JWT y los permisos detallados por fila eliminan la necesidad de un servicio de identidad separado.
Acciones y máquinas de estado
Modele flujos de trabajo de negocio directamente dentro de Daptin usando cadenas de acciones y máquinas de estados finitos, reemplazando código de servidor personalizado para la orquestación CRUD típica.
Sincronización de almacenamiento en la nube
Las columnas de activos almacenan archivos a través de proveedores con respaldo de rclone, permitiéndote sincronizar subidas a S3, Google Drive, Dropbox y docenas de otros backends listos para usar.
¿Por qué ejecutar Daptin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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