Implementá Nightlio con instalación en un clic.
Un registrador de estado de ánimo y diario personal autoalojado que prioriza la privacidad — una alternativa de código abierto a Daylio para tu VPS.
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Lo que podés crear con Nightlio
Nightlio es un registrador de estados de ánimo y diario personal autoalojado, creado como una alternativa gratuita y que prioriza la privacidad a apps de suscripción como Daylio. Registrá estados de ánimo en una escala de cinco puntos, adjuntá entradas de diario con formato Markdown, etiquetá entradas con grupos personalizables y revisá patrones a través de vistas de calendario, contadores de rachas y estadísticas agregadas, todo desde una interfaz web responsiva que funciona en navegadores de escritorio y móviles.
Al ejecutar Nightlio en tu propio VPS, cada entrada de estado de ánimo y nota de diario se guarda en una base de datos SQLite local bajo tu control, sin publicidad, sin telemetría y sin riesgo de que aparezcan muros de pago entre vos y tus propios datos.
Funciones principales de Nightlio
Registro diario del estado de ánimo
Registrá tu estado de ánimo en una escala de cinco puntos con un solo toque y observá cómo surgen patrones a lo largo de días, semanas y meses.
Diario en Markdown
Adjuntá notas enriquecidas de Markdown a cada entrada con encabezados, listas y enlaces para una reflexión rica en contexto.
Grupos de etiquetas personalizados
Creá tus propias categorías como sueño, productividad o vida social y etiquetá las entradas para descubrir qué influye en tu estado de ánimo.
Calendario y rachas
Explorá el historial de estados de ánimo en una vista de calendario y mantenete motivado con el seguimiento de rachas de registro personal incorporado.
Analytics reveladores
Revisá el estado de ánimo promedio a lo largo del tiempo, los gráficos de distribución del estado de ánimo y los logros gamificados que recompensan el registro constante en el diario.
Almacenamiento SQLite
Todas las entradas residen en un único archivo SQLite en tu VPS, fácil de respaldar, mover entre servidores o exportar en cualquier momento.
¿Por qué ejecutar Nightlio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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