Technitium DNS Server es un servidor DNS completamente de código abierto que funciona tanto como un servidor de nombres autoritativo para tus propios dominios como un resolvedor recursivo para clientes de red. Soporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS y DNS-over-QUIC — protegiendo las consultas DNS de la vigilancia del ISP y la interceptación man-in-the-middle sin requerir resolvedores de terceros.

Más allá de la resolución estándar, Technitium incluye bloqueo de anuncios y malware a nivel de red mediante URLs de listas de bloqueo configurables, validación DNSSEC y firma de zona, un servidor DHCP incorporado, clustering multi-servidor y control de acceso basado en roles con autenticación de dos factores. El autoalojamiento te da visibilidad total sobre cada consulta DNS en tu red sin que ningún proveedor externo vea tu tráfico.