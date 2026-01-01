Implementá Technitium DNS Server con instalación en un clic.
Servidor DNS de código abierto con bloqueo de anuncios integrado, protocolos DNS cifrados y una consola de administración web con todas las funciones.
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Lo que podés crear con Technitium DNS Server
Technitium DNS Server es un servidor DNS completamente de código abierto que funciona tanto como un servidor de nombres autoritativo para tus propios dominios como un resolvedor recursivo para clientes de red. Soporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS y DNS-over-QUIC — protegiendo las consultas DNS de la vigilancia del ISP y la interceptación man-in-the-middle sin requerir resolvedores de terceros.
Más allá de la resolución estándar, Technitium incluye bloqueo de anuncios y malware a nivel de red mediante URLs de listas de bloqueo configurables, validación DNSSEC y firma de zona, un servidor DHCP incorporado, clustering multi-servidor y control de acceso basado en roles con autenticación de dos factores. El autoalojamiento te da visibilidad total sobre cada consulta DNS en tu red sin que ningún proveedor externo vea tu tráfico.
Funciones principales de Technitium DNS Server
Bloqueo de publicidad a nivel de red
Bloqueá anuncios, rastreadores y dominios de malware en todos los dispositivos de tu red usando URLs de listas de bloqueo configurables — no se necesita software cliente en los dispositivos individuales.
Protocolos DNS cifrados
Soporta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS y DNS-over-QUIC para evitar la intercepción y mantener las consultas DNS privadas de los ISP y de los fisgones de la red.
Alojamiento DNS autoritativo
Aloje sus propias zonas DNS con firma DNSSEC usando RSA, ECDSA o EdDSA — eliminando la dependencia de nameservers de terceros para sus dominios internos o públicos.
Resolución de alto rendimiento
La arquitectura Async IO maneja más de 100.000 solicitudes DNS por segundo con caché persistente, precarga y soporte para servir contenido obsoleto para una máxima disponibilidad.
Clúster de múltiples servidores
Administre y replique zonas en múltiples instancias de servidores DNS desde una única consola web para redundancia y despliegues distribuidos.
¿Por qué ejecutar Technitium DNS Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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