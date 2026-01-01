Implementá Cockpit CMS con instalación en un clic.
CMS headless API-first liviano para desarrolladores que necesitan un modelado de contenido flexible sin la sobrecarga de un CMS monolítico.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Cockpit CMS
Cockpit es un sistema de gestión de contenido headless moderno diseñado para flujos de trabajo de desarrolladores. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva para definir tipos de contenido, colecciones y singletons, y luego genera automáticamente APIs RESTful y GraphQL para cada modelo de contenido, sin necesidad de código API personalizado. Su diseño liviano significa implementaciones más rápidas y un menor consumo de recursos en comparación con las plataformas CMS tradicionales.
Alojar Cockpit en tu propio VPS mantiene el contenido editorial, los datos de usuario y los tokens de API dentro de tu propia infraestructura. Mantenés control total sobre los límites de tasa de API, la autenticación y el almacenamiento, mientras entregás contenido a cualquier framework de front-end — React, Vue, Angular, aplicaciones móviles o generadores de sitios estáticos como Next.js y Gatsby.
Funciones principales de Cockpit CMS
Entrega de contenido API-first
Cada colección de contenido obtiene automáticamente endpoints REST y GraphQL, listos para alimentar cualquier aplicación front-end o móvil.
Modelado de contenido flexible
Definí tipos de campos personalizados, estructuras anidadas y relaciones de contenido sin escribir migraciones de esquema.
Soporte multilenguaje
Gestioná contenido localizado de forma nativa para sitios internacionales sin plugins adicionales o servicios de traducción externos.
Permisos basados en roles
Asignar niveles de acceso granular a editores, colaboradores y clientes de API para que cada rol solo acceda a lo que debe.
Integración de Webhook
Dispara flujos de trabajo automatizados e invalidaciones de caché ante cambios en el contenido con puntos finales de webhook configurables.
¿Por qué ejecutar Cockpit CMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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