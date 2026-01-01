Cockpit es un sistema de gestión de contenido headless moderno diseñado para flujos de trabajo de desarrolladores. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva para definir tipos de contenido, colecciones y singletons, y luego genera automáticamente APIs RESTful y GraphQL para cada modelo de contenido, sin necesidad de código API personalizado. Su diseño liviano significa implementaciones más rápidas y un menor consumo de recursos en comparación con las plataformas CMS tradicionales.

Alojar Cockpit en tu propio VPS mantiene el contenido editorial, los datos de usuario y los tokens de API dentro de tu propia infraestructura. Mantenés control total sobre los límites de tasa de API, la autenticación y el almacenamiento, mientras entregás contenido a cualquier framework de front-end — React, Vue, Angular, aplicaciones móviles o generadores de sitios estáticos como Next.js y Gatsby.