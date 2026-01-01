Koel es una aplicación de streaming de música autoalojada que te ofrece una experiencia de escucha similar a la de Spotify para tu propia colección de música. Desarrollada con Laravel y Vue.js, ofrece reproducción de audio adaptable, gestión de biblioteca y creación de listas de reproducción completamente en el navegador, en cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar una aplicación.

A diferencia de los servicios de streaming en la nube, Koel mantiene tu música en tu propio servidor, sin suscripciones, sin restricciones de contenido y sin compartir datos con terceros. Subí archivos directamente a través de la interfaz web o indicarle a Koel un directorio de música existente, y se encarga del análisis de metadatos, la obtención de carátulas de álbumes y la organización de la biblioteca de forma automática.