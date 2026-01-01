Implementá Koel en un clic.
Servidor personal de streaming de música que convierte tu VPS en un reproductor de música en la nube privado con una interfaz web moderna.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Koel
Koel es una aplicación de streaming de música autoalojada que te ofrece una experiencia de escucha similar a la de Spotify para tu propia colección de música. Desarrollada con Laravel y Vue.js, ofrece reproducción de audio adaptable, gestión de biblioteca y creación de listas de reproducción completamente en el navegador, en cualquier dispositivo, sin necesidad de instalar una aplicación.
A diferencia de los servicios de streaming en la nube, Koel mantiene tu música en tu propio servidor, sin suscripciones, sin restricciones de contenido y sin compartir datos con terceros. Subí archivos directamente a través de la interfaz web o indicarle a Koel un directorio de música existente, y se encarga del análisis de metadatos, la obtención de carátulas de álbumes y la organización de la biblioteca de forma automática.
Funciones principales de Koel
Reproductor web moderno
La aplicación de una sola página de Vue.js ofrece reproducción instantánea, gestión de cola y atajos de teclado desde cualquier navegador sin necesidad de instalar una aplicación nativa.
Carga de Archivos del Navegador
Agregá música a tu biblioteca arrastrando archivos al navegador — no se requiere acceso SSH, FTP o por línea de comandos.
Scrobbling de Last.fm
Conectá tu cuenta de Last.fm para registrar automáticamente cada canción que escuchás y armar un historial de escuchas completo.
Soporte multiusuario
Creá cuentas para familiares o amigos, cada uno con listas de reproducción e historial de escucha separados, todos compartiendo la misma biblioteca de música.
Gestión de listas de reproducción
Creá y gestioná listas de reproducción manualmente o dejá que Koel genere "Reproducidas Recientemente" y listas de favoritos automáticamente mientras escuchás.
¿Por qué ejecutar Koel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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