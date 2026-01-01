Implementá Centrifugo con instalación en un solo clic.
Servidor de mensajería en tiempo real escalable para construir aplicaciones en vivo con WebSocket y mensajería pub/sub.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Centrifugo
Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a los usuarios conectados a través de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend — independientemente del lenguaje o framework — puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC simple, lo que facilita agregar funcionalidades en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.
Alojar Centrifugo en tu propio VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión que cobran los servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre el escalado, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.
Funciones principales de Centrifugo
Integración agnóstica al lenguaje
Cualquier backend puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC simple, para que puedas agregar funcionalidades en tiempo real sin cambiar tu pila tecnológica existente.
Historial de mensajes y Recuperación
Almacena mensajes recientes por canal y reproduce automáticamente los eventos perdidos para clientes que se reconectan, evitando la pérdida de datos durante desconexiones breves.
Escalabilidad Horizontal
El motor respaldado por Redis te permite ejecutar múltiples nodos de Centrifugo y manejar millones de conexiones concurrentes a medida que tu base de usuarios crece.
Seguimiento de Presencia
Rastrea qué usuarios están en línea en cada canal y transmite eventos de entrada/salida, lo que permite funciones como indicadores de escritura y listas de usuarios activos.
Panel de administración incorporado
Monitoreá las conexiones, los canales y el flujo de mensajes en tiempo real a través de la UI de administración web sin configurar herramientas de observabilidad separadas.
¿Por qué ejecutar Centrifugo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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