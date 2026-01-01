Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a los usuarios conectados a través de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend — independientemente del lenguaje o framework — puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC simple, lo que facilita agregar funcionalidades en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.

Alojar Centrifugo en tu propio VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión que cobran los servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre el escalado, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.