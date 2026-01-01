Implementá EmbyStat en un clic.
Panel de estadísticas y análisis para servidores multimedia Emby y Jellyfin con información detallada de la biblioteca y reportes de visualización.
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Lo que podés crear con EmbyStat
EmbyStat es una aplicación dedicada de análisis y estadísticas para servidores multimedia Emby y Jellyfin. Se conecta directamente a la API de tu servidor multimedia para recopilar datos sobre tu biblioteca, hábitos de visualización y rendimiento del servidor, y presenta la información a través de paneles visuales e informes detallados.
Implementar EmbyStat en un VPS garantiza la recopilación continua de datos en segundo plano y análisis siempre accesibles sin consumir recursos en tu propio servidor multimedia. El almacenamiento persistente conserva estadísticas históricas para el análisis de tendencias a largo plazo, y la recopilación programada mantiene los informes actualizados sin intervención manual.
Funciones principales de EmbyStat
Estadísticas de la biblioteca
Desgloses detallados de tu biblioteca de películas y series por género, calidad, idioma y calificación dan una imagen completa de tu colección multimedia.
Ver estadísticas
Seguí el historial de reproducciones y los patrones de visualización por usuario, revelando qué contenido se mira, se vuelve a ver o se deja sin terminar.
Detección de duplicados
Identifica archivos duplicados en tu biblioteca para ayudar a recuperar espacio de almacenamiento y mantener una colección limpia y bien organizada.
Monitoreo de la Salud del Servidor
Monitorea las métricas de rendimiento del servidor y la actividad del usuario para ayudar a identificar cuellos de botella y asegurar una experiencia de streaming fluida.
Gráficos Interactivos
Los paneles visuales con gráficos y diagramas facilitan explorar tendencias y compartir la información de la biblioteca de un vistazo.
¿Por qué ejecutar EmbyStat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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