Apache Tika es un framework de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, video y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de librerías de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes crudos a Tika Server y reciben una salida normalizada.

Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en una infraestructura que vos controlás —importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados—, a la vez que elimina las tarifas por documento y los límites de tasa que cobran las APIs de extracción alojadas. La imagen completa viene con Tesseract OCR y GDAL, por lo que los PDFs escaneados y los archivos de imagen son buscables de forma inmediata.