Implementá Apache Tika en 1 clic.
Kit de herramientas de análisis de contenido de código abierto que detecta y extrae metadatos y texto de más de mil tipos de archivos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache Tika
Apache Tika es un framework de detección y análisis de contenido que expone una única API REST para extraer texto, metadatos y estructura de más de mil formatos de archivo, incluyendo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imágenes, audio, video y archivos comprimidos. En lugar de integrar docenas de librerías de análisis por formato, las aplicaciones envían bytes crudos a Tika Server y reciben una salida normalizada.
Alojar Tika Server en tu propio VPS mantiene el contenido de los documentos en una infraestructura que vos controlás —importante para contratos confidenciales, registros internos y datos regulados—, a la vez que elimina las tarifas por documento y los límites de tasa que cobran las APIs de extracción alojadas. La imagen completa viene con Tesseract OCR y GDAL, por lo que los PDFs escaneados y los archivos de imagen son buscables de forma inmediata.
Funciones principales de Apache Tika
Más de mil formatos
Analice PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imágenes, audio, video y docenas de formatos de archivo a través de una interfaz REST consistente.
OCR integrado
La imagen completa incluye Tesseract con paquetes de idiomas inglés, francés, alemán, italiano y español para que los PDF escaneados y los archivos de imagen generen texto con capacidad de búsqueda sin servicios adicionales.
Servidor API REST
Los endpoints para la extracción de texto, metadatos, detección de idioma e identificación de tipo MIME permiten que cualquier backend integre el procesamiento de documentos con un simple HTTP POST.
Detección de idioma
Identificá automáticamente el idioma de cualquier texto extraído, lo que permite pipelines de indexación de búsqueda, traducción y enrutamiento posteriores sin necesidad de incluir librerías adicionales.
Pipeline listo
Funciona como la etapa de extracción para plataformas de búsqueda, ingesta RAG, flujos de trabajo de e-discovery y sistemas de preservación digital que necesitan texto normalizado de documentos heterogéneos.
¿Por qué ejecutar Apache Tika en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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