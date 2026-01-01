Convoy es una pasarela de webhooks de código abierto y nativa de la nube, diseñada para ingerir, persistir, depurar, entregar y gestionar de forma segura millones de eventos de webhook a escala. Pensada para equipos de ingeniería que envían eventos a clientes o reciben eventos de terceros, resuelve el dolor operativo de construir una infraestructura de webhooks confiable — reintentos automáticos, verificación de firmas, manejo de mensajes fallidos y un panel de administración completo para inspeccionar cada entrega.

Alojar Convoy por cuenta propia mantiene las cargas útiles de eventos, los puntos finales de los clientes y los registros de entrega dentro de tu VPS, sin precios por evento y sin visibilidad de terceros sobre tu tráfico. PostgreSQL y Redis se entregan preconfigurados para que la pasarela esté lista para cargas de trabajo de webhooks de producción desde el primer despliegue.