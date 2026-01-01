Implementá Convoy con instalación de un clic.
Pasarela de webhooks nativa de la nube y de código abierto para ingerir, persistir, depurar y entregar de forma confiable millones de eventos de webhook.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Convoy
Convoy es una pasarela de webhooks de código abierto y nativa de la nube, diseñada para ingerir, persistir, depurar, entregar y gestionar de forma segura millones de eventos de webhook a escala. Pensada para equipos de ingeniería que envían eventos a clientes o reciben eventos de terceros, resuelve el dolor operativo de construir una infraestructura de webhooks confiable — reintentos automáticos, verificación de firmas, manejo de mensajes fallidos y un panel de administración completo para inspeccionar cada entrega.
Alojar Convoy por cuenta propia mantiene las cargas útiles de eventos, los puntos finales de los clientes y los registros de entrega dentro de tu VPS, sin precios por evento y sin visibilidad de terceros sobre tu tráfico. PostgreSQL y Redis se entregan preconfigurados para que la pasarela esté lista para cargas de trabajo de webhooks de producción desde el primer despliegue.
Funciones principales de Convoy
Entrega confiable
Las estrategias de reintento automáticas, exponenciales y lineales evitan que las fallas transitorias en los puntos finales del cliente resulten en la pérdida de eventos de webhook.
Verificación de firma
Firmá las solicitudes salientes con HMAC y verificá los webhooks entrantes para que cada evento pueda ser confiado por el emisor y el receptor.
Panel de control de Admin
Inspeccioná, filtrá y reproducí cada entrega de webhook desde una interfaz de usuario integrada sin escribir herramientas de depuración personalizadas.
Pasarela bidireccional
Actúa tanto como un publicador saliente para clientes como una puerta de enlace entrante para recibir de forma segura webhooks de terceros.
Trabajadores escalables
Los procesos separados de web y agente permiten escalar el rendimiento de ingesta y entrega de forma independiente a medida que el volumen de eventos crece.
Datos autoalojados
Los payloads de webhook, los secretos de endpoint y el historial de entrega permanecen en tu infraestructura sin tarifas de SaaS por evento.
¿Por qué ejecutar Convoy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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