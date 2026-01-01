Implementá tu Spotify con instalación en un clic.
Panel de estadísticas de escucha de Spotify autoalojado con gráficos completos, historial y análisis detallados.
Elegí un plan VPS para Your Spotify
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Your Spotify
Tu Spotify es un panel de análisis autoalojado que rastrea todo tu historial de escucha de Spotify y lo visualiza a través de gráficos completos: artistas y canciones principales a lo largo del tiempo, tiempo de escucha por día y hora, distribuciones de géneros, rotaciones de álbumes y tendencias históricas a lo largo de los años. A diferencia de Spotify Wrapped, que solo aparece una vez al año, Tu Spotify te brinda la misma profundidad de información a pedido, para cualquier rango de tiempo que elijas.
Alojar Tu Spotify en un VPS mantiene cada reproducción, "me gusta" y omisión en una base de datos que vos controlás — las propias exportaciones de datos de Spotify están limitadas a las 50 canciones más recientes, pero Tu Spotify consulta la API continuamente y construye un archivo de escucha personal completo que crece mientras la instancia esté en funcionamiento.
Funciones principales de Your Spotify
Captura continua del historial
Consulta la API de Spotify cada pocos segundos para registrar cada reproducción, incluyendo canciones salteadas y escuchas parciales — mucho más allá de lo que Spotify exporta.
Mejores artistas, canciones y álbumes
Los rangos de tiempo configurables muestran tu contenido más reproducido por cantidad de reproducciones, tiempo de escucha o descubrimientos por primera vez.
Patrones y tendencias de escucha
Los mapas de calor y los gráficos visualizan cuándo escuchás más — hora del día, día de la semana, tendencias mensuales y comparaciones interanuales.
Análisis de género y tono
Agrupa las características de audio de los temas de Spotify y las etiquetas de género en gráficos que muestran cómo tu gusto cambia con el tiempo.
Tableros multiusuario
Cada usuario conecta su propia cuenta de Spotify a través de OAuth para que cada hogar pueda registrar su actividad de escucha por separado en un solo servidor.
¿Por qué ejecutar Your Spotify en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Plausible Analytics
Plausible es una alternativa a Google Analytics liviana y que prioriza la privacidad
Ackee
Ackee es una herramienta de estadísticas autoalojada en Node.js para medir el tráfico de tu sitio con foco en la privacidad