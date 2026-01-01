Tu Spotify es un panel de análisis autoalojado que rastrea todo tu historial de escucha de Spotify y lo visualiza a través de gráficos completos: artistas y canciones principales a lo largo del tiempo, tiempo de escucha por día y hora, distribuciones de géneros, rotaciones de álbumes y tendencias históricas a lo largo de los años. A diferencia de Spotify Wrapped, que solo aparece una vez al año, Tu Spotify te brinda la misma profundidad de información a pedido, para cualquier rango de tiempo que elijas.

Alojar Tu Spotify en un VPS mantiene cada reproducción, "me gusta" y omisión en una base de datos que vos controlás — las propias exportaciones de datos de Spotify están limitadas a las 50 canciones más recientes, pero Tu Spotify consulta la API continuamente y construye un archivo de escucha personal completo que crece mientras la instancia esté en funcionamiento.