Roundcube es un cliente de webmail de código abierto de larga trayectoria, utilizado por proveedores de hosting, universidades y quienes autoalojan para darle a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes — no es un servidor de correo en sí mismo — lo que significa que conservás tu proveedor de buzón actual mientras obtenés una interfaz pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilos, contactos y un sistema de plugins.

Autoalojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que vos controlás, lejos de servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las funciones de la cuenta.