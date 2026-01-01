Cliente de webmail IMAP basado en navegador con una interfaz similar a la de escritorio para leer, escribir y organizar correos electrónicos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Roundcube
Roundcube es un cliente de webmail de código abierto de larga trayectoria, utilizado por proveedores de hosting, universidades y quienes autoalojan para darle a cualquier buzón IMAP una interfaz web rápida y moderna. Se conecta a tus servidores IMAP y SMTP existentes — no es un servidor de correo en sí mismo — lo que significa que conservás tu proveedor de buzón actual mientras obtenés una interfaz pulida y personalizable con gestión de carpetas de arrastrar y soltar, conversaciones en hilos, contactos y un sistema de plugins.
Autoalojar Roundcube en tu propio VPS mantiene las sesiones de webmail, las libretas de direcciones y las preferencias de usuario en una infraestructura que vos controlás, lejos de servicios de webmail de terceros que perfilan el tráfico o limitan las funciones de la cuenta.
Funciones principales de Roundcube
Cliente de webmail IMAP
Se conecta a cualquier servidor IMAP y SMTP para que puedas usar Roundcube como interfaz para un buzón de correo existente sin migrar cuentas.
Piel elástica responsiva
La interfaz predeterminada de Elastic se adapta a pantallas de escritorio, tablets y teléfonos, brindando una experiencia que se siente nativa en todos los dispositivos.
Agenda integrada
Gestioná contactos personales y compartidos, grupos de contactos y directorios LDAP junto a tus mensajes sin salir de la bandeja de entrada.
Ecosistema de plugins
Extendé la funcionalidad con plugins para filtros managesieve, autenticación de dos factores, calendarios, cifrado y más.
Conversaciones con hilos
Agrupá los mensajes relacionados en hilos de conversación con búsqueda de texto completo y filtros rápidos para mantener las bandejas de entrada ocupadas manejables.
Soporte multilenguaje
Se envía con traducciones en más de 70 idiomas y soporta preferencias de idioma y zona horaria por usuario de forma predeterminada.
¿Por qué ejecutar Roundcube en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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