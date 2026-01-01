Geneac es una aplicación de código abierto Ruby on Rails para compartir investigaciones genealógicas en la web. Presenta personas, relaciones, fotos y notas en un formato estilo wiki que los visitantes pueden explorar, mientras que los administradores gestionan el árbol genealógico subyacente desde un backend autenticado. El modelo de datos está diseñado específicamente para la genealogía: individuos, familias, citas de fuentes, historial de ediciones y etiquetado son conceptos fundamentales, en lugar de publicaciones de blog adaptadas.

Alojar Geneac por tu cuenta mantiene décadas de investigación familiar, documentos escaneados y notas privadas en tu propio servidor, donde el acceso es controlado enteramente por vos. La aplicación utiliza SQLite y almacenamiento local de archivos, por lo que un único volumen persistente captura el sitio completo y puede ser respaldado como una copia de archivo regular sin necesidad de herramientas de base de datos.