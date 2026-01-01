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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Geneac

Geneac es una aplicación de código abierto Ruby on Rails para compartir investigaciones genealógicas en la web. Presenta personas, relaciones, fotos y notas en un formato estilo wiki que los visitantes pueden explorar, mientras que los administradores gestionan el árbol genealógico subyacente desde un backend autenticado. El modelo de datos está diseñado específicamente para la genealogía: individuos, familias, citas de fuentes, historial de ediciones y etiquetado son conceptos fundamentales, en lugar de publicaciones de blog adaptadas.

Alojar Geneac por tu cuenta mantiene décadas de investigación familiar, documentos escaneados y notas privadas en tu propio servidor, donde el acceso es controlado enteramente por vos. La aplicación utiliza SQLite y almacenamiento local de archivos, por lo que un único volumen persistente captura el sitio completo y puede ser respaldado como una copia de archivo regular sin necesidad de herramientas de base de datos.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Geneac

Personas y Relaciones

Registrá personas con detalles de nacimiento, defunción y biográficos, luego vinculalas a través de relaciones de padres, cónyuges e hijos para construir un árbol genealógico navegable.

Fotos y Documentos

Adjuntá fotos escaneadas, certificados y documentos fuente a personas y notas a través de Active Storage, con el procesamiento de imágenes a cargo de libvips.

Notas de investigación

Capturá narrativas biográficas y hallazgos de investigación como notas de formato largo que pueden ser etiquetadas y vinculadas entre sí con las personas que describen.

Etiquetado y Búsqueda

Organice el contenido con el motor acts-as-taggable-on para que los apellidos, ubicaciones y temas puedan filtrarse entre personas, fotos y notas.

Admin Autenticado

El registro, el inicio de sesión y la asignación de roles de administrador gestionados por Devise protegen la edición, mientras mantienen el sitio publicado libremente navegable para los miembros de la familia.

Trabajadores en segundo plano

Un worker de Resque respaldado por Redis ejecuta el procesamiento de imágenes y otros trabajos de larga duración en segundo plano para que la interfaz web se mantenga responsiva.

¿Por qué ejecutar Geneac en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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