Implementá Wingfit con instalación en un clic.
App de fitness minimalista de código abierto para registrar entrenamientos, hacer seguimiento de ejercicios y monitorear el progreso personal de forma privada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wingfit
Wingfit es una aplicación minimalista de seguimiento de actividad física autoalojada, centrada en la simplicidad y la privacidad. Ofrece una interfaz limpia para registrar entrenamientos, hacer seguimiento de series y repeticiones de ejercicios, y monitorear el progreso personal de la actividad física a lo largo del tiempo, sin anuncios, suscripciones ni intercambio de datos con servicios de terceros.
Alojar Wingfit en un VPS mantiene todos tus datos de actividad física completamente privados en tu propia infraestructura. La implementación ligera de un solo servicio no requiere una base de datos externa, lo que hace que la configuración sea rápida y el mantenimiento mínimo, a la vez que te proporciona un registro de actividad física permanente accesible desde cualquier navegador.
Funciones principales de Wingfit
Registro de entrenamiento
Registrá los ejercicios individuales con series, repeticiones y pesos para armar un registro completo de cada sesión de entrenamiento.
Seguimiento del progreso
Monitoreá las tendencias de fuerza y volumen a lo largo del tiempo para medir el progreso de tu estado físico e identificar áreas de mejora.
Primero la privacidad
Todos los datos de actividad física permanecen en tu VPS sin sincronización en la nube de terceros, análisis ni publicidad.
Despliegue liviano
El contenedor de un solo servicio con requisitos mínimos de recursos hace que Wingfit sea fácil de ejecutar junto con otras aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Wingfit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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