Implementá WUD con una instalación de un solo clic.
Observador de código abierto que detecta actualizaciones de imágenes Docker y te notifica a través de docenas de canales integrados.
Elegí un plan VPS para WUD
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WUD
WUD (What's Up Docker) es el sucesor activamente mantenido de whats-up-docker, enfocado completamente en mantener las imágenes de contenedores actualizadas en toda la infraestructura autoalojada. Inspecciona continuamente los contenedores en ejecución, consulta los registros de origen y reporta exactamente qué imágenes tienen nuevas versiones disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay y los registros autoalojados son todos compatibles de forma predeterminada.
Alojar WUD en tu propio VPS elimina cualquier dependencia de rastreadores de actualizaciones SaaS de terceros y mantiene el inventario completo de tu flota de contenedores dentro de la infraestructura que controlás. Los disparadores pueden distribuirse a Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, webhooks genéricos o reconstruir pilas automáticamente.
Funciones principales de WUD
Monitoreo de multi-registros
Monitorea actualizaciones en Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, y cualquier registro personalizado sin extensiones por proveedor.
Activar automatizaciones
Enruta eventos de nuevas versiones a Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, webhooks genéricos o trabajos de reconstrucción de contenedores.
UI web y API REST
Navegá las actualizaciones pendientes, inspeccioná los resúmenes e integrá con los paneles existentes a través de una API REST documentada.
Reglas de monitoreo granulares
Incluí o excluír contenedores por etiqueta, nombre o registro, y elegí entre estrategias de comparación semver, regex o digest.
Métricas de Prometheus
Exporta el contenedor y actualiza las métricas en /metrics para que las pilas de Grafana existentes puedan alertar sobre imágenes desactualizadas.
Huella ligera
Se ejecuta como un único contenedor de Node.js con un volumen de almacenamiento pequeño, adecuado para instancias pequeñas de VPS junto con cargas de trabajo de producción.
¿Por qué ejecutar WUD en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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