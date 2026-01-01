Home Assistant es la plataforma de automatización del hogar de código abierto líder, en la que confían millones de usuarios en todo el mundo. Unifica dispositivos inteligentes de distintos fabricantes —luces, termostatos, cámaras, sistemas de seguridad y reproductores multimedia— en una única interfaz personalizable, con un potente motor de automatización que soporta escenarios complejos activados por tiempo, estados de dispositivos o eventos externos.

Implementar Home Assistant en tu propio VPS asegura que tu hogar inteligente permanezca operativo incluso durante cortes locales, proporciona acceso remoto confiable desde cualquier lugar y mantiene todos los datos de los dispositivos y la lógica de automatización completamente bajo tu control, sin dependencias de servicios en la nube.