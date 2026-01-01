Implementá Home Assistant con instalación en un clic.
Plataforma de automatización del hogar de código abierto con foco en la privacidad, con más de 2.000 integraciones para dispositivos y servicios inteligentes.
Elegí un plan VPS para Home Assistant
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Home Assistant
Home Assistant es la plataforma de automatización del hogar de código abierto líder, en la que confían millones de usuarios en todo el mundo. Unifica dispositivos inteligentes de distintos fabricantes —luces, termostatos, cámaras, sistemas de seguridad y reproductores multimedia— en una única interfaz personalizable, con un potente motor de automatización que soporta escenarios complejos activados por tiempo, estados de dispositivos o eventos externos.
Implementar Home Assistant en tu propio VPS asegura que tu hogar inteligente permanezca operativo incluso durante cortes locales, proporciona acceso remoto confiable desde cualquier lugar y mantiene todos los datos de los dispositivos y la lógica de automatización completamente bajo tu control, sin dependencias de servicios en la nube.
Funciones principales de Home Assistant
Más de 2.000 integraciones
Conectá prácticamente cualquier dispositivo de hogar inteligente o servicio en la nube a través de una biblioteca de integraciones de la comunidad en constante crecimiento.
Control Local
Todas las automatizaciones funcionan localmente sin dependencia de la nube, manteniendo tu hogar responsivo incluso cuando falla la conectividad a internet.
Automatizaciones Potentes
El editor de automatización visual y basado en YAML admite disparadores complejos, condiciones y acciones de varios pasos para cualquier escenario.
Tableros Personalizables
Los paneles de Lovelace te permiten diseñar interfaces de control personalizadas para cualquier dispositivo o pantalla en tu casa.
Integración de Asistente de Voz
Funciona con Google Assistant, Amazon Alexa y Siri para el control manos libres de cualquier dispositivo conectado.
Monitoreo de Energía
Monitoreá y optimizá el consumo de energía del hogar con paneles de monitoreo dedicados y datos de consumo a nivel de dispositivo.
¿Por qué ejecutar Home Assistant en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
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